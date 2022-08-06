росіяни вночі вдарили по Запоріжжю ракетами - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Російські окупанти вночі завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Шевченківському району Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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«Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Шевченківському району міста Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Значних руйнувань також не зафіксовано», - повідомив Старух у Telegram.
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За його словами, вночі обстрілу з боку окупанта зазнав проммайданчик селища Степногірськ. Пошкоджена електропідстанція. Наразі у всіх населених пунктах громади електропостачання відсутнє.
«Вчора ввечері ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає. Також внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву», - написав Старух.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві та Запоріжжі прогриміли потужні вибухи.
Ввечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ. Три "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.