Забагато негативу: СБУ проведе аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

Служба безпеки України проведе аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах, за результатами яких будуть висновки й будуть рішення. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Говорив зі Службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки й будуть рішення. Забагато негативу з регіонів. Ми домовилися, що Служба безпеки надасть інформацію мені швидко - сказав Зеленський.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку.