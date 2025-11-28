Забагато негативу: СБУ проведе аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та регіонах. За результатами аналізу очікуються висновки та рішення.
Служба безпеки України проведе аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах, за результатами яких будуть висновки й будуть рішення. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.
Говорив зі Службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки й будуть рішення. Забагато негативу з регіонів. Ми домовилися, що Служба безпеки надасть інформацію мені швидко
Нагадаємо
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку.