Забагато негативу: СБУ проведе аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
13:56
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
13:08
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
28 листопада, 09:41
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
28 листопада, 08:06
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІ 28 листопада, 06:12
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежах 28 листопада, 07:16
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися 28 листопада, 07:24
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер 10:45
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
13:56
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі 12:04
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією 11:00
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер 10:45
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 08:06
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку 28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див" 27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа 25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ 25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року 24 листопада, 08:11
Забагато негативу: СБУ проведе аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

Київ • УНН

Президент Володимир Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та регіонах. За результатами аналізу очікуються висновки та рішення.

Служба безпеки України проведе аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах, за результатами яких будуть висновки й будуть рішення. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Говорив зі Службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки й будуть рішення. Забагато негативу з регіонів. Ми домовилися, що Служба безпеки надасть інформацію мені швидко 

- сказав Зеленський.

Чи відповідають викликам цієї зими і цієї війни: Зеленський вимагає оцінити міністрів 28.11.25, 17:55

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

