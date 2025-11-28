Слишком много негатива: СБУ проведет анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский поручил СБУ провести анализ ситуации в правоохранительной системе и регионах. По результатам анализа ожидаются выводы и решения.
Служба безопасности Украины проведет анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах, по результатам которых будут выводы и будут решения. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Говорил со Службой безопасности Украины, чтобы они провели свой анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах. Вскоре будут доклады, будут мои выводы и будут решения. Слишком много негатива из регионов. Мы договорились, что Служба безопасности предоставит информацию мне быстро
Напомним
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал заявление об отставке.