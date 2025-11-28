$42.190.11
15:39 • 2980 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 6320 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
13:56 • 14215 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 13854 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 12267 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
11:00 • 28225 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 19834 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 17712 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 33426 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 19559 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
Слишком много негатива: СБУ проведет анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Президент Владимир Зеленский поручил СБУ провести анализ ситуации в правоохранительной системе и регионах. По результатам анализа ожидаются выводы и решения.

Слишком много негатива: СБУ проведет анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах

Служба безопасности Украины проведет анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах, по результатам которых будут выводы и будут решения. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Говорил со Службой безопасности Украины, чтобы они провели свой анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах. Вскоре будут доклады, будут мои выводы и будут решения. Слишком много негатива из регионов. Мы договорились, что Служба безопасности предоставит информацию мне быстро 

- сказал Зеленский.

Соответствуют ли вызовам этой зимы и этой войны: Зеленский требует оценить министров28.11.25, 17:55 • 798 просмотров

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал заявление об отставке.

Павел Башинский

Политика
Служба безопасности Украины
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Украина