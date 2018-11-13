За три роки в Україні втричі виріс рівень довіри до судів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Рівень довіри суспільства до судової влади за останні три роки демонструє зростання у три рази від 5% в 2015 році до 16% в 2018 році. Про це свідчать дані соціологічного опитування за програмою “Нове правосуддя” від Агентства міжнародного розвитку США UDAID, передає УНН з посиланням на прес-службу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Також за рівнем довіри громадян до державних органів, до яких можна звернутись за захистом, найбільшим авторитетом користуються:
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- Прокуратура (44%),
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- Національна поліція (41%)
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- НАБУ (35%)
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- Суди (20%)
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- Вища кваліфікаційна комісія суддів (15%)
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- НАЗК (14%)
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- Рада суддів (10%)
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- Вища рада правосуддя (9%).
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Довіра до судової влади серед громадян
Як йдеться в документі, оприлюдненому 12 листопада 2018 року, основну інформацію щодо судової влади та судової реформи українці, що брали участь в опитуванні, отримують з телебачення (69%), з оцінок чи вражень знайомих (38%), з інтернету (32%), з соціальних мереж (18%) і лише 15% з власного досвіду.
Опитування показало, що за останні 24 місяці лише 9% від усіх респондентів мали досвід участі в судових провадженнях, 8% з яких лише один раз. Також зазначається, що довіра до судової влади українців, які були учасниками судових засідань, вдвічі більша, ніж в українців, які переважно отримують інформацію про судову владу з новин.
“Протягом трьох років довіра українців-учасників судових проваджень збільшилася вдвічі — з 16% у 2015 році до 34% у 2018 році”, — свідчать дані опитування.
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Крім того, українці, які були учасниками судових проваджень, так характеризують цей досвід:
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- 60% громадян погоджуються з тим, що рівень кваліфікації суддів був належним,
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- 63% — з тим, що судді були ввічливі та тактовні,
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- 59% визнали, що робота апарату суду була добре організована,
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- 53% зазначили, що розгляд справи відбувся своєчасно та без затримок.
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Разом з тим 42% громадян визнають, що в них виникали проблеми і вони змушені були використовувати свої зв’язки, знайомства та інші засоби впливу, що значно вище ніж в 2017 році коли цей показник склав 33%.
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Довіра до судової влади серед правників
Також варто зазначити, що рівень довіри до судової влади найбільш обізнаної групи населення у змінах, що відбуваються в державі, — правників у 2018 році збільшився на 3% — до 41%.
Позитивним впливом судової реформи на підвищення рівня довіри громадян до судів, близько 70% правників називають оновлення суддівського корпусу та оцінювання суддів. Зокрема позитивним результатом вважають:
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- конкурсний відбір до Верховного Суду (78%),
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- запровадження кваліфікаційного оцінювання суддів (76%),
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- обмеження обсягу суддівської недоторканності до функціональної (68%),
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- повернення до триланкової системи судоустрою (64%),
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- скасування повноважень Президента України щодо переведення та призначення суддів (60%).
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При цьому 64% опитаних правників підтримують створення нового Верховного Суду замість старого та вищих спеціалізованих судів, 78% вітають надання можливості претендувати на посаду судді Верховного та Вищого антикорупційного судів адвокатам та 52% вітають такі ж можливості у науковців.
49% опитаних правників вважають, що судова система України здатна стати основою подолання корупції в усіх гілках влади, 46% вважають створення НАБУ необхідним кроком України, а 42% респондентів опитування вважають, що створення Вищого антикорупційного суду матиме позитивний вплив на подолання корупції.
Раніше у НАБУ розповіли, коли за корупційні справи почнуть саджати.