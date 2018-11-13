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За три роки в Україні втричі виріс рівень довіри до судів

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Рівень довіри суспільства до судової влади за останні три роки демонструє зростання у три рази від 5% в 2015 році до 16% в 2018 році. Про це свідчать дані соціологічного опитування за програмою “Нове правосуддя” від Агентства міжнародного розвитку США UDAID, передає УНН з посиланням на прес-службу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Також за рівнем довіри громадян до державних органів, до яких можна звернутись за захистом, найбільшим авторитетом користуються:

  • Прокуратура (44%),
  • Національна поліція (41%)
  • НАБУ (35%)
  • Суди (20%)
  • Вища кваліфікаційна комісія суддів (15%)
  • НАЗК (14%)
  • Рада суддів (10%)
  • Вища рада правосуддя (9%).

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Довіра до судової влади серед громадян

Як йдеться в документі, оприлюдненому 12 листопада 2018 року, основну інформацію щодо судової влади та судової реформи українці, що брали участь в опитуванні, отримують з телебачення (69%), з оцінок чи вражень знайомих (38%), з інтернету (32%), з соціальних мереж (18%) і лише 15% з власного досвіду.

Опитування показало, що за останні 24 місяці лише 9% від усіх респондентів мали досвід участі в судових провадженнях, 8% з яких лише один раз. Також зазначається, що довіра до судової влади українців, які були учасниками судових засідань, вдвічі більша, ніж в українців, які переважно отримують інформацію про судову владу з новин.

“Протягом трьох років довіра українців-учасників судових проваджень збільшилася вдвічі — з 16% у 2015 році до 34% у 2018 році”, — свідчать дані опитування.

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Крім того, українці, які були учасниками судових проваджень, так характеризують цей досвід:

  • 60% громадян погоджуються з тим, що рівень кваліфікації суддів був належним,
  • 63% — з тим, що судді були ввічливі та тактовні,
  • 59% визнали, що робота апарату суду була добре організована,
  • 53% зазначили, що розгляд справи відбувся своєчасно та без затримок.

Разом з тим 42% громадян визнають, що в них виникали проблеми і вони змушені були використовувати свої зв’язки, знайомства та інші засоби впливу, що значно вище ніж в 2017 році коли цей показник склав 33%.

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Довіра до судової влади серед правників

Також варто зазначити, що рівень довіри до судової влади найбільш обізнаної групи населення у змінах, що відбуваються в державі, — правників у 2018 році збільшився на 3% — до 41%.

Позитивним впливом судової реформи на підвищення рівня довіри громадян до судів, близько 70% правників називають оновлення суддівського корпусу та оцінювання суддів. Зокрема позитивним результатом вважають:

  • конкурсний відбір до Верховного Суду (78%),
  • запровадження кваліфікаційного оцінювання суддів (76%),
  • обмеження обсягу суддівської недоторканності до функціональної (68%),
  • повернення до триланкової системи судоустрою (64%),
  • скасування повноважень Президента України щодо переведення та призначення суддів (60%).

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При цьому 64% опитаних правників підтримують створення нового Верховного Суду замість старого та вищих спеціалізованих судів, 78% вітають надання можливості претендувати на посаду судді Верховного та Вищого антикорупційного судів адвокатам та 52% вітають такі ж можливості у науковців.

49% опитаних правників вважають, що судова система України здатна стати основою подолання корупції в усіх гілках влади, 46% вважають створення НАБУ необхідним кроком України, а 42% респондентів опитування вважають, що створення Вищого антикорупційного суду матиме позитивний вплив на подолання корупції.

Раніше у НАБУ розповіли, коли за корупційні справи почнуть саджати.

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