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Прогноз НБУ: трудова міграція лишатиметься високою

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Трудова міграція з України залишатиметься високою ще 2-3 роки, але в середньостроковій перспективі почне знижуватися. Про це директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Нацбанку Сергій Ніколайчук розповів в інтерв'ю Polska Agencja Prasowa Biznes, передає УНН.

“У короткостроковій перспективі ми прогнозуємо, що еміграція продовжить зростати, але в середньостроковій перспективі очікується певна конвергенція рівнів заробітної плати та продуктивності, що допоможе трохи заспокоїти ситуацію. Крім того, ми очікуємо покращення якості життя в Україні. У наступні 2-3 роки збільшення чисельності може бути значним, але ми очікуємо скорочення кількості мігрантів у середньостроковій перспективі”, — сказав він .

Як уточнив Ніколайчук, кількість людей, які готові їхати на роботу за кордон, збільшується. Це обумовлено тим, що різниця в рівнях заробітної плати є дуже істотною.

“Ми відзначаємо істотну різницю між рівнем заробітної плати в Україні та Польщі. Оплата є приблизно вищою в три рази і цю різницю не можна так швидко вирівняти”, — додав представник НБУ.

Нагадаємо, у поліції пояснили зв’язок між трудовою міграцією і правопорушеннями.

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