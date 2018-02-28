Прогноз НБУ: трудовая миграция останется высокой

“В краткосрочной перспективе мы прогнозируем, что эмиграция продолжит расти, но в среднесрочной перспективе ожидается определенная конвергенция уровней заработной платы и производительности, поможет немного успокоить ситуацию. Кроме того, мы ожидаем улучшения качества жизни в Украине. В последующие 2-3 года увеличение численности может быть значительным, но мы ожидаем сокращения количества мигрантов в среднесрочной перспективе”, - сказал он.

Как уточнил Николайчук, количество людей, которые готовы ехать на работу за границу, увеличивается. Это обусловлено тем, что разница в уровнях заработной платы является очень существенной.

“Мы отмечаем существенную разницу между уровнем заработной платы в Украине и Польше. Оплата приблизительно выше в три раза и эту разницу нельзя так быстро выровнять”, - добавил представитель НБУ.

Напомним, в полиции объяснили связь между трудовой миграцией и правонарушениями.