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17:10 • 67160 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Прогноз НБУ: трудовая миграция останется высокой

Прогноз НБУ: трудовая миграция останется высокой

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Трудовая миграция из Украины будет оставаться высокой еще 2-3 года, но в среднесрочной перспективе начнет снижаться. Об этом директор департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Сергей Николайчук рассказал в интервью Polska Agencja Prasowa Biznes, передает УНН.

“В краткосрочной перспективе мы прогнозируем, что эмиграция продолжит расти, но в среднесрочной перспективе ожидается определенная конвергенция уровней заработной платы и производительности, поможет немного успокоить ситуацию. Кроме того, мы ожидаем улучшения качества жизни в Украине. В последующие 2-3 года увеличение численности может быть значительным, но мы ожидаем сокращения количества мигрантов в среднесрочной перспективе”, - сказал он.

Как уточнил Николайчук, количество людей, которые готовы ехать на работу за границу, увеличивается. Это обусловлено тем, что разница в уровнях заработной платы является очень существенной.

“Мы отмечаем существенную разницу между уровнем заработной платы в Украине и Польше. Оплата приблизительно выше в три раза и эту разницу нельзя так быстро выровнять”, - добавил представитель НБУ.

Напомним, в полиции объяснили связь между трудовой миграцией и правонарушениями.

Украинские Национальные Новости

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