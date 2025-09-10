За генерала СБУ Вітюка внесли понад 9 мільйонів гривень застави
Київ • УНН
За генерала СБУ Іллю Вітюка, підозрюваного в незаконному збагаченні, внесли понад 9 мільйонів гривень застави. НАБУ і САП викрили Вітюка на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.
За генерала Служби безпеки України Іллю Вітюка, якого підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, внесли понад 9 мільйонів гривень застави. Про це в коментарі УНН повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.
Деталі
Як повідомила Чемерис, за генерала СБУ внесли заставу у понад 9 млн гривень.
Доповнення
НАБУ і САП викрили експосадовця СБУ Іллю Вітюка на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн гривень та оформив її на члена сім’ї. У Службі безпеки України заявили, що підозра Вітюку з боку є помстою з боку НАБУ та САП за те, що СБУ ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів.
Вищий антикорупційний суд застосував до експосадовця СБУ, генерала Іллі Вітюка, якого підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 9 млн грн.
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту04.09.25, 21:50 • 54650 переглядiв