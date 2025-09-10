За генерала СБУ Вітюка внесли понад 9 мільйонів гривень застави

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Ексклюзив
10:41 • 11324 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 22178 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 22740 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 18913 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 25590 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 19398 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 45835 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 90985 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 74857 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 84188 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.9м/с
45%
756мм
Популярнi новини
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto10 вересня, 02:37 • 26453 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети10 вересня, 03:12 • 53820 перегляди
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений10 вересня, 05:17 • 17718 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto06:04 • 23761 перегляди
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo07:17 • 18309 перегляди
Публікації
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 11379 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 10443 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo08:44 • 22258 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33 • 22810 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 91016 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 59778 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 54919 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 52080 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 120956 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 75946 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
TikTok
Twitter
Лікарські засоби

За генерала СБУ Вітюка внесли понад 9 мільйонів гривень застави

Київ • УНН

 • 222 перегляди

За генерала СБУ Іллю Вітюка, підозрюваного в незаконному збагаченні, внесли понад 9 мільйонів гривень застави. НАБУ і САП викрили Вітюка на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

За генерала СБУ Вітюка внесли понад 9 мільйонів гривень застави

За генерала Служби безпеки України Іллю Вітюка, якого підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, внесли понад 9 мільйонів гривень застави. Про це в коментарі УНН повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

Деталі

Як повідомила Чемерис, за генерала СБУ внесли заставу у понад 9 млн гривень.

Доповнення

НАБУ і САП викрили експосадовця СБУ Іллю Вітюка на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн гривень та оформив її на члена сім’ї. У Службі безпеки України заявили, що підозра Вітюку з боку є помстою з боку НАБУ та САП за те, що СБУ ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів.

Вищий антикорупційний суд застосував до експосадовця СБУ, генерала Іллі Вітюка, якого підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 9 млн грн.

Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту04.09.25, 21:50 • 54650 переглядiв

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Бюро економічної безпеки України
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України