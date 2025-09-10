$41.120.13
Эксклюзив
10:41 • 9870 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 19906 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 21193 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 18084 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 24890 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 19081 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 45527 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 90241 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 74762 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 84114 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
За генерала СБУ Витюка внесли более 9 миллионов гривен залога

Киев • УНН

 • 14 просмотра

За генерала СБУ Илью Витюка, подозреваемого в незаконном обогащении, внесли более 9 миллионов гривен залога. НАБУ и САП разоблачили Витюка в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

За генерала СБУ Витюка внесли более 9 миллионов гривен залога

За генерала Службы безопасности Украины Илью Витюка, которого подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, внесли более 9 миллионов гривен залога. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

Детали

Как сообщила Чемерис, за генерала СБУ внесли залог в более 9 млн гривен.

Дополнение

НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника СБУ Илью Витюка на незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн гривен и оформил ее на члена семьи. В Службе безопасности Украины заявили, что подозрение Витюку со стороны является местью со стороны НАБУ и САП за то, что СБУ эффективно противодействует российскому влиянию на государственные органы и разоблачила нескольких сотрудников Бюро в совершении преступлений.

Высший антикоррупционный суд применил к экс-чиновнику СБУ, генералу Илье Витюку, которого подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, меру пресечения в виде залога в размере более 9 млн грн.

Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть04.09.25, 21:50 • 54648 просмотров

Павел Башинский

