За генерала СБУ Витюка внесли более 9 миллионов гривен залога
Киев • УНН
За генерала СБУ Илью Витюка, подозреваемого в незаконном обогащении, внесли более 9 миллионов гривен залога. НАБУ и САП разоблачили Витюка в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
За генерала Службы безопасности Украины Илью Витюка, которого подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, внесли более 9 миллионов гривен залога. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
Детали
Как сообщила Чемерис, за генерала СБУ внесли залог в более 9 млн гривен.
Дополнение
НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника СБУ Илью Витюка на незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн гривен и оформил ее на члена семьи. В Службе безопасности Украины заявили, что подозрение Витюку со стороны является местью со стороны НАБУ и САП за то, что СБУ эффективно противодействует российскому влиянию на государственные органы и разоблачила нескольких сотрудников Бюро в совершении преступлений.
Высший антикоррупционный суд применил к экс-чиновнику СБУ, генералу Илье Витюку, которого подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, меру пресечения в виде залога в размере более 9 млн грн.
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть04.09.25, 21:50 • 54648 просмотров