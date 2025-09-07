За добу відбулось 54 бойові зіткнення, ЗСУ не дають росіянам рухатись вглиб України - Генштаб

$41.350.00
7 вересня, 06:34 • 12689 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 23133 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 44618 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 60919 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 89822 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 75707 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 51244 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 55258 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 73849 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36982 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Через атаку рф в одному з районів Києва масштабна пожежа і сильне задимлення7 вересня, 05:02 • 13816 перегляди
Жінка загинула після атаки на Оріхівську громаду7 вересня, 05:29 • 6046 перегляди
Цієї ночі знищено нафтопомпу "Транснефти" у брянській області7 вересня, 06:46 • 6470 перегляди
Пожежу на території Кабміну локалізовано, у Святошині триває гасінняPhotoVideo7 вересня, 08:05 • 7910 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto08:47 • 5212 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 89822 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 75707 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 73849 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 52950 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 75435 перегляди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Емманюель Макрон
Олександр Сирський
Україна
Кременчук
Кривий Ріг
Одеса
Запоріжжя
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto08:47 • 5220 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 17704 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 50533 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 105354 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 47775 перегляди
Фейкові новини
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Джеймс Вебб (телескоп)
E-6 Mercury

За добу відбулось 54 бойові зіткнення, ЗСУ не дають росіянам рухатись вглиб України - Генштаб

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Сили оборони України вживають заходів для недопущення просування російських окупантів. Від початку доби 7 вересня відбулось 54 бойових зіткнення.

За добу відбулось 54 бойові зіткнення, ЗСУ не дають росіянам рухатись вглиб України - Генштаб

Сили оборони України вживають заходів для недопущення просування російських окупантів вглиб території нашої держави. Від початку доби 7 вересня відбулось 54 бойових зіткнення, повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Від ворожого вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Сергіївське, Михальчина-Слобода, Заріччя, Клюси Чернігівської області, а також Білокопитове Бунякино Сумської області.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках від початку доби відбулося чотири бойових зіткнення. Окупанти завдали сім авіаударів, скинувши 21 керовану авіабомбу, а також здійснили 81 обстріл позицій Сил оборони та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворожих військ. Ворог намагається просунутися в районі Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районі Куп’янська, два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку ворог здійснив дев’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Дерилового.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали дві атаки противника. Воро намагався просунутись поблизу Серебрянки та Григорівки.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку Новопавлівки. Сили оборони відбили 14 атак противника.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районі Комишувахи та у напрямку Філії. Сили оборони відбили один ворожий штурм.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки загарбників у бік Степногірська та Новоданилівки. Авіаударів зазнали Новопавлівка та Щербаки.

На Придніпровському напрямку авіація агресора завдала авіаудару в районі населеного пункту Антонівка. Ворог на напрямку наступальний дій не проводив.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Сили протиповітряної оборони України збили 747 "Шахедів" та 4 крилаті ракети "Іскандер-К" під час масованої атаки 7 вересня.

Євген Устименко

Війна в Україні
Державний кордон України
Вовчанськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Збройні сили України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Україна
Куп'янськ