За добу відбулось 54 бойові зіткнення, ЗСУ не дають росіянам рухатись вглиб України - Генштаб

Сили оборони України вживають заходів для недопущення просування російських окупантів вглиб території нашої держави. Від початку доби 7 вересня відбулось 54 бойових зіткнення, повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Від ворожого вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Сергіївське, Михальчина-Слобода, Заріччя, Клюси Чернігівської області, а також Білокопитове Бунякино Сумської області.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках від початку доби відбулося чотири бойових зіткнення. Окупанти завдали сім авіаударів, скинувши 21 керовану авіабомбу, а також здійснили 81 обстріл позицій Сил оборони та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворожих військ. Ворог намагається просунутися в районі Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районі Куп’янська, два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку ворог здійснив дев’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Дерилового.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали дві атаки противника. Воро намагався просунутись поблизу Серебрянки та Григорівки.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку Новопавлівки. Сили оборони відбили 14 атак противника.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районі Комишувахи та у напрямку Філії. Сили оборони відбили один ворожий штурм.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки загарбників у бік Степногірська та Новоданилівки. Авіаударів зазнали Новопавлівка та Щербаки.

На Придніпровському напрямку авіація агресора завдала авіаудару в районі населеного пункту Антонівка. Ворог на напрямку наступальний дій не проводив.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Сили протиповітряної оборони України збили 747 "Шахедів" та 4 крилаті ракети "Іскандер-К" під час масованої атаки 7 вересня.