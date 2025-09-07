За сутки произошло 54 боевых столкновения, ВСУ не дают россиянам двигаться вглубь Украины - Генштаб

Силы обороны Украины принимают меры для недопущения продвижения российских оккупантов вглубь территории нашего государства. С начала суток 7 сентября произошло 54 боевых столкновения, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

От вражеского огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Сергеевское, Михальчина-Слобода, Заречье, Клюсы Черниговской области, а также Белокопытово Бунякино Сумской области.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Оккупанты нанесли семь авиаударов, сбросив 21 управляемую авиабомбу, а также совершили 81 обстрел позиций Сил обороны и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районе Волчанска, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районе Купянска, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении враг совершил девять атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее и в направлении Дробышево, Дерилово.

На Северском направлении Силы обороны отбивали две атаки противника. Враг пытался продвинуться вблизи Серебрянки и Григоровки.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции Сил обороны в направлении населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил пять штурмовых действий в районах Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоекономичное, Родинское, Проминь, Лысовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в направлении Новопавловки. Силы обороны отбили 14 атак противника.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районе Камышевахи и в направлении Филии. Силы обороны отбили один вражеский штурм.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили две атаки захватчиков в сторону Степногорска и Новоданиловки. Авиаударам подверглись Новопавловка и Щербаки.

На Приднепровском направлении авиация агрессора нанесла авиаудар в районе населенного пункта Антоновка. Враг на направлении наступательных действий не проводил.

Напомним

УНН сообщал, что Силы противовоздушной обороны Украины сбили 747 "Шахедов" и 4 крылатые ракеты "Искандер-К" во время массированной атаки 7 сентября.