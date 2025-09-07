За сутки произошло 54 боевых столкновения, ВСУ не дают россиянам двигаться вглубь Украины - Генштаб

$41.350.00
48.130.00
ukenru
7 сентября, 06:34 • 12726 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 23247 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 44716 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 61000 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 89932 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 75761 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 51268 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 55272 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 73880 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36982 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.3м/с
44%
755мм
Популярные новости
Из-за атаки РФ в одном из районов Киева масштабный пожар и сильное задымление7 сентября, 05:02 • 13857 просмотра
Женщина погибла после атаки на Ореховскую общину7 сентября, 05:29 • 6120 просмотра
Этой ночью уничтожена нефтепомпа "Транснефти" в Брянской области7 сентября, 06:46 • 6534 просмотра
Пожар на территории Кабмина локализован, в Святошино продолжается тушениеPhotoVideo7 сентября, 08:05 • 7994 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 5294 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 89925 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 75760 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 73880 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 52981 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 75465 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Эмманюэль Макрон
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Кривой Рог
Кременчуг
Одесса
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 5306 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 17724 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 50557 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 105377 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 47788 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
9К720 Искандер
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
E-6 Mercury

За сутки произошло 54 боевых столкновения, ВСУ не дают россиянам двигаться вглубь Украины - Генштаб

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Силы обороны Украины принимают меры для недопущения продвижения российских оккупантов. С начала суток 7 сентября произошло 54 боевых столкновения.

За сутки произошло 54 боевых столкновения, ВСУ не дают россиянам двигаться вглубь Украины - Генштаб

Силы обороны Украины принимают меры для недопущения продвижения российских оккупантов вглубь территории нашего государства. С начала суток 7 сентября произошло 54 боевых столкновения, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

От вражеского огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Сергеевское, Михальчина-Слобода, Заречье, Клюсы Черниговской области, а также Белокопытово Бунякино Сумской области.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Оккупанты нанесли семь авиаударов, сбросив 21 управляемую авиабомбу, а также совершили 81 обстрел позиций Сил обороны и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районе Волчанска, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районе Купянска, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении враг совершил девять атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее и в направлении Дробышево, Дерилово.

На Северском направлении Силы обороны отбивали две атаки противника. Враг пытался продвинуться вблизи Серебрянки и Григоровки.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции Сил обороны в направлении населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил пять штурмовых действий в районах Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоекономичное, Родинское, Проминь, Лысовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в направлении Новопавловки. Силы обороны отбили 14 атак противника.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районе Камышевахи и в направлении Филии. Силы обороны отбили один вражеский штурм.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили две атаки захватчиков в сторону Степногорска и Новоданиловки. Авиаударам подверглись Новопавловка и Щербаки.

На Приднепровском направлении авиация агрессора нанесла авиаудар в районе населенного пункта Антоновка. Враг на направлении наступательных действий не проводил.

Напомним

УНН сообщал, что Силы противовоздушной обороны Украины сбили 747 "Шахедов" и 4 крылатые ракеты "Искандер-К" во время массированной атаки 7 сентября.

Евгений Устименко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Волчанск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Украина
Купянск