6 січня, 19:00
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
За добу сталось 221 бойове зіткнення, ворог завдав понад 90 авіаударів і два ракетних - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 10 перегляди

За минулу добу зафіксовано 221 бойове зіткнення, ворог завдав двох ракетних та 90 авіаційних ударів. ЗСУ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки.

За добу сталось 221 бойове зіткнення, ворог завдав понад 90 авіаударів і два ракетних - Генштаб ЗСУ

Впродовж минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали двох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 236 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Крім цього, залучили для ураження 6200 дронів-камікадзе та здійснили 3288 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 123 – з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Воздвижівка, Прилуки, Юльївка, Зелене, Верхня Терса Запорізької області; Гаврилівка Дніпропетровської області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки.

Ситуація на фронті, за даними Генштабу, виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 82 обстріли, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Піщаного, Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Мирного, Зарічного, Дерилового, Карпівки, Середнього та у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Чернещина, Новосергіївка, Озерне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника у бік Різниківки. 

На Краматорському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районі населених пунктів Васюківка, Часів Яр та в бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик та у бік Степанівки, Іванопілля, Миколайпілля й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине, Сухецьке.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Олександроград, Вербове, Солодке, Злагода і у бік Олексіївки та Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 48 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук.

На Оріхівському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку росіян у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 406 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 122 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо

У ніч на 7 січня росія завдала удару по Україні балістичною ракетою та 95 дронами. За даними Повітряних сил ЗСУ, 81 безпілотник було збито або придушено.

Євген Устименко

