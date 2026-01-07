$42.420.13
За сутки произошло 221 боевое столкновение, враг нанес более 90 авиаударов и два ракетных - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 150 просмотра

За минувшие сутки зафиксировано 221 боевое столкновение, враг нанес два ракетных и 90 авиационных ударов. ВСУ поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

За сутки произошло 221 боевое столкновение, враг нанес более 90 авиаударов и два ракетных - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки зафиксировано 221 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли два ракетных и 90 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 236 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Кроме этого, привлекли для поражения 6200 дронов-камикадзе и совершили 3288 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 123 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Воздвижевка, Прилуки, Юльевка, Зеленое, Верхняя Терса Запорожской области; Гавриловка Днепропетровской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Ситуация на фронте, по данным Генштаба, выглядит так:

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и совершил 82 обстрела, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах Волчанска, Старицы, Прилепки.

На Купянском направлении вчера произошло семь атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного, Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Мирного, Заречного, Дерилового, Карповки, Среднего и в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки, Чернещина, Новосергиевка, Озерное.

На Славянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника в сторону Резниковки. 

На Краматорском направлении произошло шесть боевых столкновений в районе населенных пунктов Васюковка, Часов Яр и в сторону Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык и в сторону Степановки, Иванополья, Николаевки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиа и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новое Шахово, Гришино, Сухецкое.

На Александровском направлении противник вчера совершил 13 атак в районах населенных пунктов Александроград, Вербовое, Сладкое, Злагода и в сторону Алексеевки и Ивановки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 48 атак россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук.

На Ореховском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну атаку россиян в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1040 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, две боевые бронированные машины, 26 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 406 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 122 единицы автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

Напомним

В ночь на 7 января россия нанесла удар по Украине баллистической ракетой и 95 дронами. По данным Воздушных сил ВСУ, 81 беспилотник был сбит или подавлен.

Евгений Устименко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина