Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 21096 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 75427 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 57157 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 38028 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 43546 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 34977 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 58868 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 65479 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 54692 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 86080 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
За добу сталось 137 боїв на фронті - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Генштаб зафіксував 137 зіткнень та масовані авіаудари по трьох областях. Сили оборони уразили 10 районів зосередження ворога та 5 пунктів управління.

За добу сталось 137 боїв на фронті - Генштаб ЗСУ

На фронті впродовж минулої доби зафіксовано 137 бойових зіткнень. У вівторок, 10 березня, противник завдав 85 авіаційних ударів, скинувши 262 керовані авіабомби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Також агресор застосував 9378 дронів-камікадзе та здійснив 3817 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 96 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіаударів зазнали населені пункти на Дніпропетровщині Іванівка, Покровське, Просяна, Олександрівка, Чорненкове; у Запорізькій області: Воздвижівка, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Щербаки, Блакитне, Веселянка. Також було завдано авіаудару по селищу Козацьке на Херсонщині.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили та техніки, п’ять пунктів управління, один склад, дві артилерійські системи і один інший важливий об’єкт ворога.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 127 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема три - із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням 11 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районі населених пунктів Зибино та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Петропавлівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник атакував чотири рази. Намагався вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Дробишеве та Ставки.

На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили 10 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Рай-Олександрівки, Дронівки, Платонівки, Різниківки, Ямполя та Пазено.

На Краматорському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Русиного Яру та Степанівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 21 штурмову дію агресора в районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка та Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку противник атакував три рази у районах Тернового та Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Зарічного, Варварівки, Лугівського, Мирного, Гіркого, Святопетрівки та Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався покращити свої позиції поблизу Щербаків та Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог атакував у районі острова Великий Вільховий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

У ніч на 11 березня росіяни запустили по Україні 99 дронів - було збито або придушено 90.

Євген Устименко

