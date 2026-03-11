$43.860.0351.040.33
За сутки произошло 137 боев на фронте - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 908 просмотра

Генштаб зафиксировал 137 столкновений и массированные авиаудары по трем областям. Силы обороны поразили 10 районов сосредоточения врага и 5 пунктов управления.

За сутки произошло 137 боев на фронте - Генштаб ВСУ

На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 137 боевых столкновений. Во вторник, 10 марта, противник нанес 85 авиационных ударов, сбросив 262 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Подробности

Также агрессор применил 9378 дронов-камикадзе и совершил 3817 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 96 — из реактивных систем залпового огня.

Авиаударам подверглись населенные пункты на Днепропетровщине: Ивановка, Покровское, Просяная, Александровка, Черненково; в Запорожской области: Воздвижевка, Новоселовка, Чаривное, Долинка, Щербаки, Голубое, Веселянка. Также был нанесен авиаудар по поселку Казацкое на Херсонщине.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения живой силы и техники, пять пунктов управления, один склад, две артиллерийские системы и один другой важный объект врага.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 127 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе три — с применением РСЗО. Нанес три авиаудара с применением 11 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районе населенных пунктов Зыбино и Волчанск.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал четыре раза. Пытался вклиниться в украинскую оборону в районах населенных пунктов Дробышево и Ставки.

На Славянском направлении за прошедшие сутки украинские защитники остановили 10 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Рай-Александровки, Дроновки, Платоновки, Резниковки, Ямполя и Пазено.

На Краматорском направлении штурмовые действия противника не зафиксированы.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Софиевки, Новопавловки, Русиного Яра и Степановки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 21 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка и Новоподгородное.

На Александровском направлении противник атаковал три раза в районах Тернового и Новогригорьевки.

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов в районах Гуляйполя, Зализничного, Гуляйпольского, Заречного, Варваровки, Луговского, Мирного, Горького, Святопетровки и Староукраинки.

На Ореховском направлении враг дважды пытался улучшить свои позиции вблизи Щербаков и Павловки.

На Приднепровском направлении враг атаковал в районе острова Большой Ольховый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

В ночь на 11 марта россияне запустили по Украине 99 дронов - было сбито или подавлено 90.

Евгений Устименко

