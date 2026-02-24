За добу на фронті відбулось 116 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

У вівторок, 24 лютого 2026 року, відзначається 4-та річниця повномасштабного російського вторгнення в Україну. Впродовж минулої доби, 23 лютого, зафіксовано 116 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Вчора російські окупанти здійснили по території України одного ракетного удару, а також здійснили 96 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворог застосував 8915 дронів-камікадзе та здійснив 2346 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 71 - із реактивних систем залпового вогню.

Ворог завдав ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Гаврилівка, Великомихайлівка, Просяна, Левадне, Покровське, Катеринівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Мирне, Гуляйпільське, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Лугівське, Любицьке, Оріхів, Веселянка Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, шість пунктів управління, артилерійську систему та одну іншу важливу ціль російських загарбників. Минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, чотири бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, один засіб ППО, 1693 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 190 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів