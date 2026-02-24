За добу на фронті відбулось 116 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

$43.270.01
23 лютого, 17:51 • 15105 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 32019 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 25318 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 25282 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 19792 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29 • 14993 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58 • 13127 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 13149 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 48945 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 52650 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Поліція Миколаєва показала відео з місця теракту на АЗС 23 лютого, 21:28
У москві вибухнуло поліцейське авто, є жертви 23 лютого, 21:51
Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Нідерландів: що сказав Президент наймолодшому главі уряду в історії країни 23 лютого, 23:22
Атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла 24 лютого, 00:34
російська нафта продається з найбільшою знижкою за три роки через санкції - Bloomberg 01:47
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу 23 лютого, 14:00
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів 23 лютого, 13:20
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 48942 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт 23 лютого, 13:02
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 52648 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість 20 лютого, 13:32
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робити 20 лютого, 11:49
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Кая Каллас
Україна
Миколаїв
Сполучені Штати Америки
Львів
Дніпро (місто)
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку 23 лютого, 21:02
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчя 23 лютого, 20:42
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчя 23 лютого, 16:51
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліття 23 лютого, 11:24
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в Луврі 23 лютого, 08:38
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
MIM-104 Patriot

За добу на фронті відбулось 116 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 46 перегляди

24 лютого 2026 року відзначається 4-та річниця повномасштабного вторгнення. За минулу добу зафіксовано 116 бойових зіткнень, ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, застосував дрони-камікадзе.

За добу на фронті відбулось 116 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

У вівторок, 24 лютого 2026 року, відзначається 4-та річниця повномасштабного російського вторгнення в Україну. Впродовж минулої доби, 23 лютого, зафіксовано 116 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Вчора російські окупанти здійснили по території України одного ракетного удару, а також здійснили 96 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворог застосував 8915 дронів-камікадзе та здійснив 2346 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 71 - із реактивних систем залпового вогню.

Ворог завдав ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Гаврилівка, Великомихайлівка, Просяна, Левадне, Покровське, Катеринівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Мирне, Гуляйпільське, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Лугівське, Любицьке, Оріхів, Веселянка Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, шість пунктів управління, артилерійську систему та одну іншу важливу ціль російських загарбників. Минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, чотири бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, один засіб ППО, 1693 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 190 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів

- повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо

У ніч на 24 лютого 2026 року росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 133 ударними дронами. Українська ППО збила або придушила 111 ворожих безпілотників.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
