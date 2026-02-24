За сутки на фронте произошло 116 боевых столкновений - Генштаб ВСУ

$43.270.01
50.920.00
ukenru
23 февраля, 17:51 • 15075 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 31961 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 25275 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 25238 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 19761 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 14982 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 13120 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 13142 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 48905 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 52619 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
93%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Полиция Николаева показала видео с места теракта на АЗСVideo23 февраля, 21:28 • 11714 просмотра
В Москве взорвался полицейский автомобиль, есть жертвыVideo23 февраля, 21:51 • 10026 просмотра
Зеленский поздравил нового премьер-министра Нидерландов: что сказал Президент самому молодому главе правительства в истории страны23 февраля, 23:22 • 12295 просмотра
Атака дронов на Запорожье: число пострадавших возрослоPhoto24 февраля, 00:34 • 5474 просмотра
Российская нефть продается с самой большой скидкой за три года из-за санкций – Bloomberg01:47 • 7854 просмотра
публикации
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 28459 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 48905 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 52619 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 145503 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 154549 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Кайя Каллас
Блогеры
Музыкант
Актуальные места
Украина
Николаев
Соединённые Штаты
Львов
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 14740 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 12894 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 14062 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 67045 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 69377 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
MIM-104 Patriot

За сутки на фронте произошло 116 боевых столкновений - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

24 февраля 2026 года отмечается 4-я годовщина полномасштабного вторжения. За минувшие сутки зафиксировано 116 боевых столкновений, враг нанес ракетные и авиационные удары, применил дроны-камикадзе.

За сутки на фронте произошло 116 боевых столкновений - Генштаб ВСУ

Во вторник, 24 февраля 2026 года, отмечается 4-я годовщина полномасштабного российского вторжения в Украину. За прошедшие сутки, 23 февраля, зафиксировано 116 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Вчера российские оккупанты совершили по территории Украины один ракетный удар, а также совершили 96 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, враг применил 8915 дронов-камикадзе и совершил 2346 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 71 - из реактивных систем залпового огня.

Враг нанес удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Гавриловка, Великомихайловка, Просяная, Левадное, Покровское, Катериновка Днепропетровской области; Воздвижевка, Мирное, Гуляйпольское, Новоселовка, Чаривное, Долинка, Луговское, Любицкое, Орехов, Веселянка Запорожской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, шесть пунктов управления, артиллерийскую систему и одну другую важную цель российских захватчиков. За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, четыре боевые бронированные машины, 50 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 1693 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 190 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов

- сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

В ночь на 24 февраля 2026 года россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 133 ударными дронами. Украинская ПВО сбила или подавила 111 вражеских беспилотников.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Техника
Воздушная тревога
Война в Украине
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
9К720 Искандер
Украина