За сутки на фронте произошло 116 боевых столкновений - Генштаб ВСУ

Во вторник, 24 февраля 2026 года, отмечается 4-я годовщина полномасштабного российского вторжения в Украину. За прошедшие сутки, 23 февраля, зафиксировано 116 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Вчера российские оккупанты совершили по территории Украины один ракетный удар, а также совершили 96 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, враг применил 8915 дронов-камикадзе и совершил 2346 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 71 - из реактивных систем залпового огня.

Враг нанес удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Гавриловка, Великомихайловка, Просяная, Левадное, Покровское, Катериновка Днепропетровской области; Воздвижевка, Мирное, Гуляйпольское, Новоселовка, Чаривное, Долинка, Луговское, Любицкое, Орехов, Веселянка Запорожской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, шесть пунктов управления, артиллерийскую систему и одну другую важную цель российских захватчиков. За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, четыре боевые бронированные машины, 50 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 1693 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 190 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов