За 2022-2023 роки парламентарі отримали 7 мільярдів гривень доходу: чиї статки зросли найбільше

Попри війну в країні доходи народних депутатів України зростають. Так, торік 298 нардепів отримали більше доходу, ніж у 2022 році. Про це пишуть аналітики R&D центру YouControl, передає УНН.

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Зазначається, що аналіз даних свідчить про підвищення рівня заробітної плати нардепів, середньорічний показник у 2023 році збільшився на 36% в порівнянні з показником у 2022 році.

Фахівці провели аналіз Єдиного державного реєстру декларацій. Особливу увагу вони приділили 11 розділу декларацій "Доходи, у тому числі подарунки". Цікаво, що було 391 декларацію чинного народного депутата за 2022-2023 роки. Нині ж у Верховній Раді налічується 401 народний обранець 9 скликання.

Сукупний дохід чинних нардепів, декларації яких є у відкритому доступі за 2022-2023 рр., склав більше 7 млрд грн. Так, 42% від суми складають доходи депутатів "Європейської Солідарності", 18% — "Слуги Народу", 12% — "Партії "За майбутнє", 6% — "Довіри", 5% — доходи позафракційних нардепів. Доходи інших політсил складають трохи більше ніж 10% від загальної суми - свідчить аналіз даних від YouControl.

Зазначається, що У 2023 році 298 народних обранців отримали більше доходу ніж у 2022-му. Водночас у 89 парламентарів доходи навпаки зменшилися.

Аналітики кажуть, що у 2023 році у 159 депутатів заробітна плата становить 50% і вище від загальної суми доходу. Водночас в 2022 році більшу частину доходів зарплата складала у 270 депутатів.

Середня річна зарплата політиків у 2023 році склала майже 638 тис. грн проти 468 тис. грн у 2022 році. Найбільші суми заробітної плати за 2023-й отримали члени фракції "Слуги Народу" Руслан Стефанчук — 949 тис. грн та Олександр Мережко — 843 тис. грн.

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Фракція "Слуга Народу"

Доходи депутатів найчисельнішої фракції партії "Слуга Народу" за досліджуваний період становлять 1,33 млрд грн або 18% від сукупного доходу чинних нардепів - йдеться в матеріалі YouControl.

Найбільший дохід серед членів фракції "Слуга Народу" у 2023 році задекларувала Ірина Кормишкіна — 123,5 млн грн. При цьому основний дохід отриманий не депутаткою, а її чоловіком Юрієм Кормишкіним.

Другим у списку лідерів йде Олександр Сова, який зазначив у декларації 58,4 млн грн доходу. Тут більшу частину прибутку отримала дружина Людмила, яка займається підприємницькою діяльністю.

Замикає трійку лідерів цієї фракції за доходом Жан Беленюк. Розмір доходу депутата у 2023 році склав понад 36 млн грн. З них 21,6 млн грн становлять — від погашення облігацій внутрішніх державних позик. Дохід депутата торік зріс у 18 разів порівняно з 1,96 млн грн у 2022-му.

Фракція "Батьківщина"

З фракції "Батьківщина" 24 народні депутати за два роки задекларували сукупний дохід у 272 млн грн. Дохід депутатів у 2023 році зріс більш ніж у 2 рази в порівнянні з 2022-м. - кажуть аналітики YouControl.

Тут деяким депутатам торік вдалось збільшити суму доходу в десятки разів. Зокрема, Розмір сукупного доходу члена фракції "Батьківщина" Андрія Пузійчука збільшився в понад 200 разів внаслідок отримання доходу його дружини Юлії Пузійчук.

Також серед за доходами в "Батьківщині" у 2023 році також стали Олег Мейдич — 45,8 млн грн та Костянтин Бондарєв — 9,8 млн грн. Згідно з деклараціями, значну частину задекларованих доходів пана Мейдича становить дохід від підприємницької діяльності його дружини Тетяни.

Натомість Бондарєв є ключовою особою групи "Велес", основними напрямками діяльності якої є надання фінансових послуг та харчова промисловість.

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Фракція "Європейська Солідарність"

Загальний дохід депутатів "Європейської Солідарності" за 2022-2023 рр. складає трохи більше ніж 3 млрд грн. Понад 95%, тобто 2,9 млрд грн від цієї суми, припадає на дохід Петра Порошенка. До слова, доходи фракції, лідером якої є Петро Порошенко, складають понад 42% від усієї суми доходів чинних нардепів - йдеться в матеріалі YouControl.

Зазначається, що Андрій Лопушанський 2023 році задекларував майже 17 млн грн доходу. Основна частина припадає на дохід його дружини Тетяни.

Тако відомо, що дохід Вікторії Сюмар за 2023 рік — понад 13 млн грн, 10 млн грн з якого отримав її чоловік Віктор Христюк за відчуження нерухомого майна.

Фракція "ГОЛОС"

Сукупний дохід 20 депутатів від "ГОЛОСУ" за 2022 рік складав 44,5 млн грн. А у 2023-му збільшився на 15,9% і становить 51,5 млн грн. Це найменший показник серед усіх представлених фракцій та груп парламенту 9 скликання - стверджують аналітики з YouControl.

Найбільше задекларували члени фракції Ярослав Рущишин — ключова особа "Групи родини Рущишин" із доходом за 2023 рік у 9,8 млн грн, Галина Васильченко — 8,9 млн грн та Юлія Клименко — 6,6 млн грн.

Основну частину, тобто 5,6 млн грн задекларованого доходу Юлії Клименко, отримав її чоловік у вигляді доходу від підприємницької діяльності.

Подібна ситуація й у Галини Васильченко, де дохід її чоловіка у 2023 році склав 7,4 млн грн, що становить 83% від усього задекларованого доходу депутатки.

Депутатська група "Партія "За майбутнє"

Сукупний дохід 17 депутатів "Партії "За майбутнє" за 2022 рік склав 387,2 млн грн. У 2023-му він збільшився на 33,2% до 515,8 млн грн. Тобто представники депутатської групи "Партія "За майбутнє" за два роки отримали 903 млн грн доходу, що становить 12,7% від загальних доходів чинних нардепів - йдеться в розслідування.

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Зазначається, що Степан Івахів посідає друге місце серед усіх чинних нардепів за доходом у 536,4 млн грн за два роки.

Окрім того, у 2023 році в "Партії "За майбутнє" найбільше задекларували доходу Віктор М'ялик — 201,5 млн грн і Богдан Торохтій — 16,8 млн грн.

Цікаво, що у порівнянні з 2022 роком найбільше зростання доходів у 1245% зафіксовано у вищезгаданого Віктора М'ялика від відчуження нерухомого майна.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський подав декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2021 та 2022 роки. Доходи президента Володимира Зеленського та його родини зменшилися з 10,8 мільйона гривень у 2021 році до 3,7 мільйона у 2022 році.