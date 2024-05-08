За 2022-2023 годы парламентарии получили 7 миллиардов гривен дохода: чье состояние выросло больше всего

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  49670 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  103993 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  104004 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  164925 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149513 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149057 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  244487 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109906 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120695 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120758 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

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Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

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30 апреля 2024, 14:32  •  509115 просмотра

За 2022-2023 годы парламентарии получили 7 миллиардов гривен дохода: чье состояние выросло больше всего

Несмотря на продолжающуюся войну, доходы 298 украинских депутатов выросли в 2023 году по сравнению с 2022 годом, а общий доход нынешних народных избранников превысил 7 миллиардов гривен.

политика •   •  528 просмотра
За 2022-2023 годы парламентарии получили 7 миллиардов гривен дохода: чье состояние выросло больше всего

Украина теряет миллиарды, поскольку до 40% урожая зерновых избегает налогообложения - The Economist

За последние два года Украина потеряла около 3 миллиардов долларов налоговых поступлений из-за того, что около 40% урожая зерновых вывели от налогообложения с помощью различных мошеннических схем.

Экономика •   •  1037 просмотра
Украина теряет миллиарды, поскольку до 40% урожая зерновых избегает налогообложения - The Economist

Украине важна позиция Венгрии: Зеленский пригласил Орбана на Саммит мира

Президент Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Орбана на Саммит мира и обсудил с ним интеграцию Украины в ЕС, двустороннее сотрудничество и региональную безопасность.

Война •   •  2494 просмотра
Украине важна позиция Венгрии: Зеленский пригласил Орбана на Саммит мира

Заседание Штаба по подготовке к отопительному сезону: есть задачи по ремонтам и защите энергетических объектов

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам утвердить графики ремонтов энергетических объектов и меры по усилению их защиты до начала отопительного сезона 2024/25, чтобы преодолеть последствия российской агрессии.

Война •   •  2290 просмотра
Заседание Штаба по подготовке к отопительному сезону: есть задачи по ремонтам и защите энергетических объектов

В июне ЕСПЧ рассмотрит дело о нарушении рф прав человека в Донецкой и Луганской областях

Европейский суд по правам человека 12 июня проведет устные слушания по межгосударственному делу "Украина и Нидерланды против России" о нарушениях прав человека на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года и во время полномасштабного вторжения россии.

Война •   •  3520 просмотра
В июне ЕСПЧ рассмотрит дело о нарушении рф прав человека в Донецкой и Луганской областях

Великобритания высылает из страны российского атташе по вопросам обороны из-за "злонамеренной деятельности"

Великобритания высылает российского атташе по вопросам обороны, отзывает дипломатический статус некоторых российских объектов и ограничивает действие российских дипломатических виз в ответ на "злонамеренную деятельность" москвы и незаконную войну в Украине.

Новости Мира •   •  2953 просмотра
Великобритания высылает из страны российского атташе по вопросам обороны из-за "злонамеренной деятельности"

"Не может быть большей пользы": глава Еврокомиссии приветствовала политическое соглашение по доходам от активов рф для Украины

Президент Европейской комиссии приветствовала политическую договоренность, достигнутую странами ЕС по использованию средств от замороженных российских активов для поддержки Украины.

политика •   •  3609 просмотра
"Не может быть большей пользы": глава Еврокомиссии приветствовала политическое соглашение по доходам от активов рф для Украины

Объемы производства военной техники увеличены втрое - гендиректор "Укроборонпрома"

Украина утроила производство военной техники, включая боеприпасы, артиллерийские снаряды, минометные мины и системы противовоздушной обороны, чтобы удовлетворить потребности ВСУ.

Война •   •  4452 просмотра
Объемы производства военной техники увеличены втрое - гендиректор "Укроборонпрома"

Обстрел Салтовского района Харькова: количество раненых возросло до семи

Семь человек, в том числе четверо детей в возрасте 8, 14 и 15 лет, получили ранения в результате российского обстрела Салтовского района Харькова, в результате которого были повреждены школа и близлежащие жилые дома.

Война •   •  5433 просмотра
Обстрел Салтовского района Харькова: количество раненых возросло до семи

На Днепропетровщине уничтожили вражескую ракету

Вражеская ракета была уничтожена силами противовоздушной обороны в Днепропетровской области. Из-за падения обломков возникло несколько пожаров, но обошлось без жертв.

Война •   •  4989 просмотра
На Днепропетровщине уничтожили вражескую ракету