За 2022-2023 годы парламентарии получили 7 миллиардов гривен дохода: чье состояние выросло больше всего

Несмотря на войну в стране доходы народных депутатов Украины растут. Так, в прошлом году 298 нардепов получили больше дохода, чем в 2022 году. Об этом пишут аналитики R&D центра YouControl, передает УНН.

Детали

Отмечается, что анализ данных свидетельствует о повышении уровня заработной платы нардепов, среднегодовой показатель в 2023 году увеличился на 36% по сравнению с показателем в 2022 году.

Специалисты провели анализ Единого государственного реестра деклараций. Особое внимание они уделили 11 разделу деклараций "Доходы, в том числе подарки". Интересно, что было 391 декларацию действующего народного депутата за 2022-2023 годы. Сейчас же в Верховной Раде насчитывается 401 народный избранник 9 созыва.

Совокупный доход действующих нардепов, декларации которых есть в открытом доступе за 2022-2023 гг., составил более 7 млрд грн. Так, 42% от суммы составляют доходы депутатов "Европейской Солидарности", 18% - "Слуги Народа", 12% - "Партии "За будущее", 6% - "Довиры", 5% - доходы внефракционных нардепов. Доходы других политсил составляют чуть более 10% от общей суммы - свидетельствует анализ данных от YouControl.

Отмечается, что В 2023 году 298 народных избранников получили больше дохода чем в 2022-м. В то же время у 89 парламентариев доходы наоборот уменьшились.

Аналитики говорят, что в 2023 году у 159 депутатов заработная плата составляет 50% и выше от общей суммы дохода. В то же время в 2022 году большую часть доходов зарплата составляла у 270 депутатов.

Средняя годовая зарплата политиков в 2023 году составила почти 638 тыс. грн против 468 тыс. грн в 2022 году. Наибольшие суммы заработной платы за 2023-й получили члены фракции "Слуги народа" Руслан Стефанчук - 949 тыс. грн и Александр Мережко - 843 тыс. грн.

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Фракция "Слуга Народа"

Доходы депутатов самой многочисленной фракции партии "Слуга Народа" за исследуемый период составляют 1,33 млрд грн или 18% от совокупного дохода действующих нардепов - говорится в материале YouControl.

Наибольший доход среди членов фракции "Слуга Народа" в 2023 году задекларировала Ирина Кормышкина - 123,5 млн грн. При этом основной доход получен не депутатом, а ее мужем Юрием Кормышкиным.

Вторым в списке лидеров идет Александр Сова, который отметил в декларации 58,4 млн грн дохода. Здесь большую часть прибыли получила жена Людмила, которая занимается предпринимательской деятельностью.

Замыкает тройку лидеров этой фракции по доходу Жан Беленюк. Размер дохода депутата в 2023 году составил более 36 млн грн. Из них 21,6 млн грн составляют - от погашения облигаций внутренних государственных займов. Доход депутата в прошлом году вырос в 18 раз по сравнению с 1,96 млн грн в 2022-м.

Фракция "Батькивщина"

Из фракции "Батькивщина" 24 народных депутата за два года задекларировали совокупный доход в 272 млн грн. Доход депутатов в 2023 году вырос более чем в 2 раза по сравнению с 2022-м. - говорят аналитики YouControl.

Здесь некоторым депутатам в прошлом году удалось увеличить сумму дохода в десятки раз. В частности, Размер совокупного дохода члена фракции "Батькивщина" Андрея Пузийчука увеличился более чем в 200 раз в результате получения дохода его жены Юлии Пузийчук.

Также среди по доходам в "Батькивщине" в 2023 году также стали Олег Мейдич - 45,8 млн грн и Константин Бондарев - 9,8 млн грн. Согласно декларациям, значительную часть задекларированных доходов господина Мейдича составляет доход от предпринимательской деятельности его жены Татьяны.

Зато Бондарев является ключевым лицом группы "Велес", основными направлениями деятельности которой является предоставление финансовых услуг и пищевая промышленность.

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Фракция "Европейская Солидарность"

Общий доход депутатов "Европейской Солидарности" за 2022-2023 гг. составляет чуть более 3 млрд грн. Более 95%, то есть 2,9 млрд грн от этой суммы, приходится на доход Петра Порошенко. К слову, доходы фракции, лидером которой является Петр Порошенко, составляют более 42% от всей суммы доходов действующих нардепов - говорится в материале YouControl.

Отмечается, что Андрей Лопушанский 2023 году задекларировал почти 17 млн грн дохода. Основная часть приходится на доход его жены Татьяны.

Тако известно, что доход Виктории Сюмар за 2023 год - более 13 млн грн, 10 млн грн из которого получил ее муж Виктор Христюк за отчуждение недвижимого имущества.

Фракция "ГОЛОС"

Совокупный доход 20 депутатов от "ГОЛОСА" за 2022 год составлял 44,5 млн грн. А в 2023-м увеличился на 15,9% и составляет 51,5 млн грн. Это наименьший показатель среди всех представленных фракций и групп парламента 9 созыва - утверждают аналитики из YouControl.

Больше всего задекларировали члены фракции Ярослав Рущишин - ключевое лицо "Группы семьи Рущишин" с доходом за 2023 год в 9,8 млн грн, Галина Васильченко - 8,9 млн грн и Юлия Клименко - 6,6 млн грн.

Основную часть, то есть 5,6 млн грн задекларированного дохода Юлии Клименко, получил ее муж в виде дохода от предпринимательской деятельности.

Подобная ситуация и у Галины Васильченко, где доход ее мужа в 2023 году составил 7,4 млн грн, что составляет 83% от всего задекларированного дохода депутата.

Депутатская группа "Партия "За будущее"

Совокупный доход 17 депутатов "Партии "За майбутнє" за 2022 год составил 387,2 млн грн. В 2023-м он увеличился на 33,2% до 515,8 млн грн. То есть представители депутатской группы "Партия "За майбутнє" за два года получили 903 млн грн дохода, что составляет 12,7% от общих доходов действующих нардепов - говорится в расследовании.

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Отмечается, что Степан Ивахив занимает второе место среди всех действующих нардепов по доходу в 536,4 млн грн за два года.

Кроме того, в 2023 году в "Партии "За майбутнє" больше всего задекларировали дохода Виктор Мялик - 201,5 млн грн и Богдан Торохтий - 16,8 млн грн.

Интересно, что по сравнению с 2022 годом наибольший рост доходов в 1245% зафиксирован у вышеупомянутого Виктора Мялика от отчуждения недвижимого имущества.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подал декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы. Доходы президента Владимира Зеленского и его семьи уменьшились с 10,8 миллиона гривен в 2021 году до 3,7 миллиона в 2022 году.