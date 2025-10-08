$41.320.03
За $1000 визнавав водіїв тверезими: лікарю-наркологу повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

Лікарю наркологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №10 повідомлено про підозру у видачі довідок про тверезість водіям у стані сп'яніння за 1000 доларів. Під час обшуків у лікаря та його колег виявили наркотичні засоби та бойові набої.

За $1000 визнавав водіїв тверезими: лікарю-наркологу повідомили про підозру

Лікарю наркологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №10 повідомлено про підозру у визнані водіїв, які перебували у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, тверезими за 1000 доларів США. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі

Прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру лікарю наркологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №10, який за гроші видавав пацієнтам довідки про те, що вони не вживали алкоголь чи наркотики. Це допомагало їм уникнути відповідальності за ст. 130 КУпАП України, тобто за керування автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння

- йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 368-4 КК України - підкуп особи, яка надає публічні послуги.

Встановлено, що такі довідки лікар-нарколог видавав за $1000. Також наркозалежним пацієнтам видавали довідки про те, що вони не вживають наркотики. Лікаря затримали під час чергового отримання грошей від водія, який перебував у нетверезому стані, що підтверджено висновками двох інших медичних закладів 

- інформує прокуратура.

Слідство триває, встановлюють інші особи, причетні до злочину.

Прокуратура зазначає, що під час проведення невідкладних обшуків за місцем мешкання лікаря та його колег виявлені та вилучені наркотичні засоби та бойові набої до зброї. Їх направлено на експертизу.

Доповнення

В Запоріжжі викрили адвокатку та двох її спільників, які організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. За 14 тис. доларів США підозрювані забезпечили військовозобов’язаному оформлення інвалідності. За фіктивним діагнозом він міг отримати "білий квиток", який надасть йому можливість безперешкодно перетинати державний кордон України.

Анна Мурашко

