14 тис. доларів за фіктивну інвалідність та "білий квиток": викрито адвокатку та двох спільників

$41.410.03
48.660.14
ukenru
10:41 • 10460 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 32387 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 26778 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 52489 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 53143 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 72865 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 54702 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 46964 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 42562 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 72841 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.4м/с
38%
760мм
Популярнi новини
На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин25 вересня, 05:22 • 49909 перегляди
6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті Києва: батькам загрожує штрафPhotoVideo25 вересня, 05:27 • 38564 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 22579 перегляди
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 25 вересня, 07:15 • 36134 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть10:14 • 20780 перегляди
Публікації
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto14:30 • 870 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto11:57 • 10839 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить10:50 • 17836 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту10:24 • 32406 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть10:14 • 20904 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Петер Сіярто
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Чернігів
Реклама
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень10:47 • 11618 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 22692 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 59404 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 117753 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 76107 перегляди
Актуальне
ФАБ-500
Ту-95
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

14 тис. доларів за фіктивну інвалідність та "білий квиток": викрито адвокатку та двох спільників

Київ • УНН

 • 454 перегляди

В Запоріжжі викрито адвокатку та двох її спільників, які налагодили незаконну схему переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

14 тис. доларів за фіктивну інвалідність та "білий квиток": викрито адвокатку та двох спільників

В Запоріжжі викрито адвокатку та двох її спільників, які організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України, пише УНН.

Деталі

Встановлено, що за 14 тис. доларів США підозрювані забезпечили військовозобов’язаному оформлення інвалідності. За фіктивним діагнозом він міг отримати "білий квиток", який надасть йому можливість безперешкодно перетинати державний кордон України 

– повідомили в ОГП. 

Фігуранти пропонували переправлення поза пунктами пропуску або з порушенням встановленого порядку за 8 тис. доларів США, проте ця схема дозволяла пройти кордон лише один раз.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Прокурор та члени МСЕК на Черкащині організували схему з надання незаконної інвалідності25.09.25, 14:25 • 1976 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Державний кордон України
Україна