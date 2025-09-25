14 тис. доларів за фіктивну інвалідність та "білий квиток": викрито адвокатку та двох спільників
Київ • УНН
В Запоріжжі викрито адвокатку та двох її спільників, які налагодили незаконну схему переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.
В Запоріжжі викрито адвокатку та двох її спільників, які організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України, пише УНН.
Деталі
Встановлено, що за 14 тис. доларів США підозрювані забезпечили військовозобов’язаному оформлення інвалідності. За фіктивним діагнозом він міг отримати "білий квиток", який надасть йому можливість безперешкодно перетинати державний кордон України
Фігуранти пропонували переправлення поза пунктами пропуску або з порушенням встановленого порядку за 8 тис. доларів США, проте ця схема дозволяла пройти кордон лише один раз.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Прокурор та члени МСЕК на Черкащині організували схему з надання незаконної інвалідності25.09.25, 14:25 • 1976 переглядiв