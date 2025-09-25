14 тыс. долларов за фиктивную инвалидность и "белый билет": разоблачены адвокат и двое сообщников
Киев • УНН
В Запорожье разоблачены адвокат и двое ее сообщников, которые наладили незаконную схему переправки военнообязанных через государственную границу Украины.
В Запорожье разоблачена адвокат и двое ее сообщников, организовавших схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины. Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины, пишет УНН.
Подробности
Установлено, что за 14 тыс. долларов США подозреваемые обеспечили военнообязанному оформление инвалидности. По фиктивному диагнозу он мог получить "белый билет", который позволит ему беспрепятственно пересекать государственную границу Украины
– сообщили в ОГП.
Фигуранты предлагали переправку вне пунктов пропуска или с нарушением установленного порядка за 8 тыс. долларов США, однако эта схема позволяла пройти границу только один раз.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
ЧИТ. Прокурор и члены МСЭК в Черкасской области организовали схему по предоставлению незаконной инвалидности.