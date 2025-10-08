$41.320.03
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01 • 10280 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01 • 11966 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24 • 13046 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 51929 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 53633 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 39136 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 40780 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 36866 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 69133 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
За $1000 признавал водителей трезвыми: врачу-наркологу сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Врачу наркологического отделения Киевской городской клинической больницы №10 сообщено о подозрении в выдаче справок о трезвости водителям в состоянии опьянения за 1000 долларов. Во время обысков у врача и его коллег обнаружили наркотические средства и боевые патроны.

За $1000 признавал водителей трезвыми: врачу-наркологу сообщили о подозрении

Врачу наркологического отделения Киевской городской клинической больницы №10 сообщено о подозрении в признании водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, трезвыми за 1000 долларов США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Прокурорами Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении врачу наркологического отделения Киевской городской клинической больницы №10, который за деньги выдавал пациентам справки о том, что они не употребляли алкоголь или наркотики. Это помогало им избежать ответственности по ст. 130 КУоАП Украины, то есть за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

- говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 368-4 УК Украины - подкуп лица, предоставляющего публичные услуги.

Установлено, что такие справки врач-нарколог выдавал за $1000. Также наркозависимым пациентам выдавали справки о том, что они не употребляют наркотики. Врача задержали во время очередного получения денег от водителя, находившегося в нетрезвом состоянии, что подтверждено выводами двух других медицинских учреждений 

- информирует прокуратура.

Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

Прокуратура отмечает, что во время проведения неотложных обысков по месту жительства врача и его коллег обнаружены и изъяты наркотические средства и боевые патроны к оружию. Их направлено на экспертизу.

Дополнение

В Запорожье разоблачили адвоката и двух ее сообщников, которые организовали схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины. За 14 тыс. долларов США подозреваемые обеспечили военнообязанному оформление инвалидности. По фиктивному диагнозу он мог получить "белый билет", который предоставит ему возможность беспрепятственно пересекать государственную границу Украины.

Анна Мурашко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Украина
Запорожье
Киев