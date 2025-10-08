За $1000 признавал водителей трезвыми: врачу-наркологу сообщили о подозрении

Врачу наркологического отделения Киевской городской клинической больницы №10 сообщено о подозрении в признании водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, трезвыми за 1000 долларов США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Прокурорами Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении врачу наркологического отделения Киевской городской клинической больницы №10, который за деньги выдавал пациентам справки о том, что они не употребляли алкоголь или наркотики. Это помогало им избежать ответственности по ст. 130 КУоАП Украины, то есть за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения - говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 368-4 УК Украины - подкуп лица, предоставляющего публичные услуги.

Установлено, что такие справки врач-нарколог выдавал за $1000. Также наркозависимым пациентам выдавали справки о том, что они не употребляют наркотики. Врача задержали во время очередного получения денег от водителя, находившегося в нетрезвом состоянии, что подтверждено выводами двух других медицинских учреждений - информирует прокуратура.

Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

Прокуратура отмечает, что во время проведения неотложных обысков по месту жительства врача и его коллег обнаружены и изъяты наркотические средства и боевые патроны к оружию. Их направлено на экспертизу.

Дополнение

В Запорожье разоблачили адвоката и двух ее сообщников, которые организовали схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины. За 14 тыс. долларов США подозреваемые обеспечили военнообязанному оформление инвалидности. По фиктивному диагнозу он мог получить "белый билет", который предоставит ему возможность беспрепятственно пересекать государственную границу Украины.