З початку року знищено 48% російських "панцирів" - голова СБУ
Київ • УНН
Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що з початку року знищено 48% російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир". Це перевищує річне виробництво цих комплексів Росією.
З початку року було знищено 48% російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "панцир", заявив під час брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю голова СБУ Василь Малюк, пише УНН.
З початку 25-го року по сьогоднішній день ми знищили 48% ворожих "панцирів"
"Вони виробляють 30 в рік, але кількість знищень набагато перевищує, ніж вони виробляють. Тому ми над цим працюємо. Ну, а за результатами, як завжди, будемо вас тішити і інформувати в офіційних комунікаціях. Постфактум", - вказав голова СБУ.
