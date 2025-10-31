С начала года уничтожено 48% российских "панцирей" - глава СБУ

С начала года было уничтожено 48% российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "панцирь", заявил во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу глава СБУ Василий Малюк, пишет УНН.

