С начала года уничтожено 48% российских "панцирей" - глава СБУ
Киев • УНН
Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что с начала года уничтожено 48% российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "панцирь". Это превышает годовое производство этих комплексов россией.
С начала года было уничтожено 48% российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "панцирь", заявил во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу глава СБУ Василий Малюк, пишет УНН.
С начала 25-го года по сегодняшний день мы уничтожили 48% вражеских "панцирей"
"Они производят 30 в год, но количество уничтожений намного превышает то, что они производят. Поэтому мы над этим работаем. Ну, а по результатам, как всегда, будем вас радовать и информировать в официальных коммуникациях. Постфактум", - указал глава СБУ.
