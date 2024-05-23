З початку доби рф завдала 3 ракетних атаки, 37 авіаударів, 387 ударів безпілотників-камікадзе та 3 000 обстрілів українських позицій
Київ • УНН
рф здійснила інтенсивні атаки на українські позиції, включаючи 3 ракетні удари, 37 авіаударів, 387 ударів безпілотників-камікадзе та близько 3 000 обстрілів з різних видів зброї.
З початку доби рф завдала 3 ракетні удари з 13 ракетами, 37 авіаударів із 47 КАБами, 387 ударів дронами-камікадзе та близько трьох тисяч обстрілів позицій українських військ, включаючи 109 із реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
З початку доби відбулося 88 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали три ракетні удари із застосуванням 13 ракет, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів, 387 ударів дронами-камікадзе, здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ з різних видів озброєнь, зокрема 109 - із реактивних систем залпового вогню
На Харківському напрямку відбулося 4 бойових зіткнення. Противник застосовував для ударів авіацію. Проте ЗСУ завдали загарбникам відчутних втрат. Попередньо, загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 65 осіб. Також наші воїни знищили ворожий танк, РСЗВ БМ-21 "Град", 2 вантажівки та 2 одиниці спецтехніки. Також було пошкоджено танк, 2 гармати та 2 автомобілі.
На Куп’янському напрямку відбулося 20 бойових зіткнень. Протягом дня ворожі сили втратили 100 осіб вбитими та пораненими і 69 одиниць різного озброєння і військової техніки. Окрім того, знищено бліндаж та 2 склади боєприпасів.
На Лиманському напрямку було відбито 5 атак противника біля сіл Терни та Торське.
Крім того, з початку доби відбито атаку загарбників в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. Втрат позицій не було.
На Краматорському напрямку нині тривають бойові дії в районі Андріївки. Ситуація залишається контрольована.
На Покровському напрямку агресор здійснив 22 атаки за підтримки авіації та артилерії. Напружена ситуація спостерігається в районах Уманського і Новоселівки. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки. Сьогодні на цьому напрямку втрати ворога склали 250 осіб вбитими та пораненими, знищено літак Су-25, бойову броньовану машину, автомобіль та два склади з боєприпасами. Крім того, пошкоджено танк, одну ББМ та автомобіль.
На Придніпровському напрямку армія рф намагалася 9 разів відтіснити підрозділи ЗСУ з району Кринок. У ході боїв загарбники успіху не мали.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, відтак залишається контрольована.
На фронті зафіксували 79 боєзіткнень, на Куп’янському та Покровському напрямку тривають бої - Генштаб 23.05.24, 21:00 • 96926 переглядiв