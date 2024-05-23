С начала суток рф нанесла 3 ракетных атаки, 37 авиаударов, 387 ударов беспилотников-камикадзе и 3 000 обстрелов украинских позиций

С начала суток рф нанесла 3 ракетных удара с 13 ракетами, 37 авиаударов с 47 КАБами, 387 ударов дронами-камикадзе и около трех тысяч обстрелов позиций украинских войск, включая 109 из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

С начала суток произошло 88 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли три ракетных удара с применением 13 ракет, 37 авиаударов с применением 47 КАБов, 387 ударов дронами-камикадзе, осуществили около трех тысяч обстрелов позиций наших войск из различных видов вооружений, в том числе 109 - из реактивных систем залпового огня - Генеральный штаб ВСУ.

На Харьковском направлении произошло 4 боевых столкновения. Противник применял для ударов авиацию. Однако ВСУ нанесли захватчикам ощутимые потери. Предварительно, общие потери врага на этом направлении составили 65 человек. Также наши воины уничтожили вражеский танк, РСЗО БМ-21 "Град", 2 грузовика и 2 единицы спецтехники. Также был поврежден танк, 2 пушки и 2 автомобиля.

На Купянском направлении произошло 20 боевых столкновений. В течение дня вражеские силы потеряли 100 человек убитыми и ранеными и 69 единиц различного вооружения и военной техники. Кроме того, уничтожен блиндаж и 2 склада боеприпасов.

На Лиманском направлении было отражено 5 атак противника возле сел Терны и Торское.

Кроме того, с начала суток отбита атака захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении. Потерь позиций не было.

На Краматорском направлении сейчас продолжаются боевые действия в районе Андреевки. Ситуация остается контролируемой.

На Покровском направлении агрессор совершил 22 атаки при поддержке авиации и артиллерии. Напряженная ситуация наблюдается в районах Уманского и Новоселовки. Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки. Сегодня на этом направлении потери врага составили 250 человек убитыми и ранеными, уничтожен самолет Су-25, боевая бронированная машина, автомобиль и два склада с боеприпасами. Кроме того, повреждены танк, одна ББМ и автомобиль.

На Приднепровском направлении армия рф пыталась 9 раз оттеснить подразделения ВСУ из района Крынок. В ходе боев захватчики успеха не имели.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, поэтому остается контролируемой.

На фронте зафиксировали 79 боестолкновений, на Купянском и Покровском направлении продолжаются бои - Генштаб