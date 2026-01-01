Сьогодні стартує повне тестування еАкцизу: що потрібно знати бізнесу

Сьогодні, 1 січня, в Україні стартує повне тестування системи еАкцизу - цифрового інструмента, який замінює паперові акцизні марки та забезпечує прозорий контроль обігу тютюнових і алкогольних виробів. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Починаємо повне тестування системи еАкцизу — цифрового інструмента боротьби з нелегальним ринком тютюнових та алкогольних виробів, який виключить людський фактор і корупційні ризики. Із 1 січня бізнес отримає доступ до всього необхідного функціоналу — раніше тестували лише окремі можливості - йдеться у повідомленні.

Тестування триватиме до 12 жовтня — ми передбачили достатньо часу для того, щоб бізнес поступово та легко адаптувався до змін. Підготували все необхідне, щоб підприємці могли:

налагоджувати взаємодію власних ІТ-систем з електронною системою еАкциз;

проводити повномасштабні тестування роботи системи — від створення тестових електронних марок акцизного податку, переміщення цілих партій продукції до погашення тестових електронних марок на касах роздрібної торгівлі;

налаштовувати та оптимізовувати власні бізнес-процеси.

Також ми розробили можливість тестування офлайн-застосунків. Усі дані фіксуються та синхронізуються, а бізнес-процеси не перериваються за відсутності звʼязку.

еАкциз — це сучасні DataMatrix-коди замість застарілих паперових марок. Кожен українець через Дію зможе перевірити легальність пляшки вина чи пачки сигарет, а держава бачитиме весь шлях товару — від виробника до полиці магазину - додав Федоров.

Нагадаємо

Верховна Рада продовжила період тестування системи еАкциз до 12 жовтня 2026 року. Запуск системи очікується з 1 листопада 2026 року, надаючи бізнесу 10 місяців для тестування.

