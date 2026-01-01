$42.350.03
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 44243 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 54833 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 25252 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 26174 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 24617 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 22857 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 25358 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 20924 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18392 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16641 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Сегодня стартует полное тестирование еАкциза: что нужно знать бизнесу

Киев • УНН

 • 192 просмотра

С 1 января в Украине начинается полное тестирование системы еАкциза, цифрового инструмента для контроля оборота табачных и алкогольных изделий. Тестирование продлится до 12 октября, предоставляя бизнесу время для адаптации и налаживания ИТ-систем.

Сегодня стартует полное тестирование еАкциза: что нужно знать бизнесу

Сегодня, 1 января, в Украине стартует полное тестирование системы еАкциза — цифрового инструмента, который заменяет бумажные акцизные марки и обеспечивает прозрачный контроль оборота табачных и алкогольных изделий. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Начинаем полное тестирование системы еАкциза — цифрового инструмента борьбы с нелегальным рынком табачных и алкогольных изделий, который исключит человеческий фактор и коррупционные риски. С 1 января бизнес получит доступ ко всему необходимому функционалу — ранее тестировали только отдельные возможности

- говорится в сообщении.

Тестирование продлится до 12 октября — мы предусмотрели достаточно времени для того, чтобы бизнес постепенно и легко адаптировался к изменениям. Подготовили все необходимое, чтобы предприниматели могли:

  • настраивать взаимодействие собственных ИТ-систем с электронной системой еАкциз;
    • проводить полномасштабные тестирования работы системы — от создания тестовых электронных марок акцизного налога, перемещения целых партий продукции до погашения тестовых электронных марок на кассах розничной торговли;
      • настраивать и оптимизировать собственные бизнес-процессы.

        Также мы разработали возможность тестирования офлайн-приложений. Все данные фиксируются и синхронизируются, а бизнес-процессы не прерываются при отсутствии связи.

        еАкциз — это современные DataMatrix-коды вместо устаревших бумажных марок. Каждый украинец через Дию сможет проверить легальность бутылки вина или пачки сигарет, а государство будет видеть весь путь товара — от производителя до полки магазина

        - добавил Федоров.

        Напомним

        Верховная Рада продлила период тестирования системы еАкциз до 12 октября 2026 года. Запуск системы ожидается с 1 ноября 2026 года, предоставляя бизнесу 10 месяцев для тестирования.

        Ольга Розгон

