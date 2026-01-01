Сегодня стартует полное тестирование еАкциза: что нужно знать бизнесу

Сегодня, 1 января, в Украине стартует полное тестирование системы еАкциза — цифрового инструмента, который заменяет бумажные акцизные марки и обеспечивает прозрачный контроль оборота табачных и алкогольных изделий. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Начинаем полное тестирование системы еАкциза — цифрового инструмента борьбы с нелегальным рынком табачных и алкогольных изделий, который исключит человеческий фактор и коррупционные риски. С 1 января бизнес получит доступ ко всему необходимому функционалу — ранее тестировали только отдельные возможности - говорится в сообщении.

Тестирование продлится до 12 октября — мы предусмотрели достаточно времени для того, чтобы бизнес постепенно и легко адаптировался к изменениям. Подготовили все необходимое, чтобы предприниматели могли:

настраивать взаимодействие собственных ИТ-систем с электронной системой еАкциз;

проводить полномасштабные тестирования работы системы — от создания тестовых электронных марок акцизного налога, перемещения целых партий продукции до погашения тестовых электронных марок на кассах розничной торговли;

настраивать и оптимизировать собственные бизнес-процессы.

Также мы разработали возможность тестирования офлайн-приложений. Все данные фиксируются и синхронизируются, а бизнес-процессы не прерываются при отсутствии связи.

еАкциз — это современные DataMatrix-коды вместо устаревших бумажных марок. Каждый украинец через Дию сможет проверить легальность бутылки вина или пачки сигарет, а государство будет видеть весь путь товара — от производителя до полки магазина - добавил Федоров.

Напомним

Верховная Рада продлила период тестирования системы еАкциз до 12 октября 2026 года. Запуск системы ожидается с 1 ноября 2026 года, предоставляя бизнесу 10 месяцев для тестирования.

