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The Guardian

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Юрист: податкова повинна розслідувати ймовірне ухиляння від податків Scania в Україні

Київ • УНН

 • 15268 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. У судовому процесі з колишнім українським дилером “Журавлина” дистриб’ютор шведських вантажівок Scania Україна посилається, за словами адвокатів сторони захисту, на підроблений документ, за допомогою якого представники шведської сторони до того ж ухилилися від сплати податків. Юрист Юрій Кармазін зазначає, що справою повинні зараз впритул зайнятися податкові органи попри потужне політичне лобіювання інтересів іноземної компанії Scania в Україні. Про це повідомляє УНН.

Юрист: податкова повинна розслідувати ймовірне ухиляння від податків Scania в Україні

Цитата

“Scania в Україні є представником європейської країни. Так-от: в будь-якій європейській країні несплата податків — це є найстрашніший злочин, який миттєво розслідують і притягують до відповідальності винних. Мене дивує, що наша податкова досі мовчить”, — зауважив юрист.

Деталі

Кармазін пояснює, що ймовірний факт ухилення від податків є важким правопорушенням.

“Ймовірний факт ухилення від сплати податків (бо ми не можемо стверджувати це без розслідування та суду) — це стаття 212 Кримінального кодексу. Однак, ця компанія судиться зараз, а не відповідає у кримінальному порядку. Проте якщо вони посилаються на сфальшований документ, якщо є підозра, що вони ухилялися від сплати податків, то наступного ж дня такі справи мають розглядатися в кримінальному порядку, а потім уже хай відстоюють свої чи не свої 123 млн грн”, — наголошує експерт.

Додамо, що УНН очікує коментаря з приводу ймовірного ухиляння від податків від Scania Україна, а також роз’яснення від відповідних податкових органів держави.

Доповнення

Нагадаємо, що на важливості Scania як платника податків для України неодноразово наголошувала голова парламентської ТСК із захисту прав інвесторів народна депутатка від “Слуги народу” Галина Янченко, захищаючи та висвітлюючи шведську позицію у конфлікті з українською компанією. Так само підключався до судового процесу на боці Scania і посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, називаючи українську систему правосуддя корумпованою, через що подальші шведські інвестиції можуть виявитися під питанням.

Нагадаємо, нещодавно Scania потрапила у міжнародний скандал із корупцією в державних органах влади Індії: представники компанії давали хабарі представникам влади країни за виграші у державних тендерах.

Раніше Європейська комісія оштрафувала Scania на 880 мільйонів євро за участь у змові з конкурентами та порушення антимонопольного європейського законодавства. А у 2018 році німецький концерн Volkswagen, до якого входить також і Scania, покарали за маніпуляції з програмним забезпеченням дизельних двигунів штрафом на суму один мільярд євро, що стало початком так званого “дизельгейту” в усьому світі.

Довідка. “Журавлина” VS Scania

У 2020 році український дилер “Журавлина” виграв судовий позов до Scania Україна на 123 млн грн недоотриманого за 2012-2017 рр. Своєю чергою Scania Україна подала апеляцію, назвавши рішення суду необґрунтованим і корумпованим.

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