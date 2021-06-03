Юрист: налоговая должна расследовать возможное уклонение от налогов Scania в Украине

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“Scania в Украине является представителем европейской страны. Так вот: в любой европейской стране неуплата налогов — это самое страшное преступление, которое мгновенно расследуют и привлекают к ответственности виновных. Меня удивляет, что наша налоговая до сих пор молчит”, — отметил юрист.

Детали

Кармазин объясняет, что вероятный факт уклонения от налогов является тяжелым преступлением.

“Вероятный факт уклонения от уплаты налогов (потому что мы не можем утверждать это без расследования и суда) — это статья 212 Уголовного кодекса. Однако, эта компания судится сейчас, а не отвечает в уголовном порядке. Однако если они ссылаются на фальшивый документ, если есть подозрение, что они уклонялись от уплаты налогов, то на следующий день такие дела должны рассматриваться в уголовном порядке, а потом уже пусть отстаивают свои или не свои 123 млн грн”, — отмечает эксперт.

Добавим, что УНН ожидает комментария по поводу вероятного ухода от налогов от Scania Украина, а также разъяснения от соответствующих налоговых органов государства.

Дополнение

Напомним, что важность Scania в качестве налогоплательщика для Украины неоднократно отмечала председатель парламентской ВСК по защите прав инвесторов народный депутат от “Слуги народа” Галина Янченко, защищая и освещая шведскую позицию в конфликте с украинской компанией. Так же подключался к судебному процессу на стороне Scania и посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, называя украинскую систему правосудия коррумпированной, из-за чего дальнейшие шведские инвестиции могут оказаться под вопросом.

Напомним, недавно Scania попала в международный скандал с коррупцией в государственных органах власти Индии: представители компании давали взятки представителям власти страны за выигрыши в государственных тендерах.

Ранее Европейская комиссия оштрафовала Scania на 880 миллионов евро за участие в сговоре с конкурентами и нарушение антимонопольного европейского законодательства. А в 2018 году немецкий концерн Volkswagen, в который входит также и Scania, наказали за манипуляции с программным обеспечением дизельных двигателей штрафом на сумму один миллиард евро, что стало началом так называемого “дизельгейта” во всем мире.

Справка. “Журавлына” VS Scania

В 2020 году украинский дилер “Журавлына” выиграл судебный иск к Scania Украины на 123 млн грн недополученной за 2012-2017 гг. В свою очередь Scania Украина подала апелляцию, назвав решение суда необоснованным и коррумпированным.