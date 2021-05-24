Scania у суді використовує підроблений доказ, за допомогою якого ухилялась від сплати податків - адвокати

Деталі

Так, представники Scania Україна доводять, що між ними та “Журавлиною” мали місце агентські правовідносини, які виникли на підставі Агентської угоди — Додатку № 3 до Договору, укладеного 23 червня 2005 року. Це означає, що вказаний Додаток був підписаний між сторонами одночасно з самим договором.

“Крім того, представники ТОВ „Сканія Україна“ посилаються на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 21 лютого 2012 року в справі № 2а-19182/11/2670 за позовом ТОВ „Сканія Україна“ до ДПІ (державної податкової інспекції — ред.) у Святошинському районі міста Києва про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. У даній постанові описуються як встановлені судовим рішенням, яке вступило в законну силу, факти агентських правовідносин між ТОВ „Сканія Україна“ та Дилерами, в тому числі і ТОВ фірма Журавлина, на підставі агентських угод”, — повідомляють адвокати українського підприємства “Журавлина”.

Однак, за їхніми словами, дані правочини є недійсними та не створюють ніяких юридично значущих наслідків, крім тих, які пов’язані з недійсністю.

“Річ у тому, що при укладенні основного Договору з Дилером, він мав лише два додатки: № 1 та № 2, про що і зафіксовано в статті 17 Договору з Дилером від 23 червня 2005 року. А додаток № 3 — власне Агентську угоду — ТОВ „Сканія Україна“ підробило вже у 2011 році спеціально для того, щоб подати цей завідомо підроблений доказ до Окружного адміністративного суду міста Києва для обґрунтування незаконного зменшення податкових зобов’язань, визначених податковим органом”, — пояснюють адвокати у справі.

Таким чином Scania Україна ухилилась від сплати податку на додану вартість у загальному розмірі 268 865 грн за рахунок фіктивного придбання агентських послуг, зазначають представники “Журавлини”. І саме цей підроблений документ шведська сторона зараз використовує як доказ у судовому процесі з компанією “Журавлина”.

Тож УНН вже звернувся до відповідних податкових держорганів та Scania Україна для отримання коментаря з цього приводу.

Додамо, що саме на важливості Scania як платника податків для України неодноразово наголошувала голова парламентської ТСК із захисту прав інвесторів народна депутатка від “Слуги народу” Галина Янченко, захищаючи та висвітлюючи виключно шведську позицію у конфлікті з українською компанією.

Нагадаємо, раніше УНН писав про першопричини тривалих судових процесів, які виникли між Scania та українською компанією “Журавлина”.

Довідково. Північний апеляційний господарський суд відклав розгляд справи на 123 мільйони гривень між Scania та “Журавлина” на 26 травня.

“Пропонується розгляд справи у середу, 26 травня, об 11 годині”, — вказав головуючий суддя Геннадій Коробенко.