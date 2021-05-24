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Scania в суде использует поддельное доказательство, с помощью которого уклонялась от уплаты налогов - адвокаты

Киев • УНН

 • 28391 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Северном апелляционном суде дистрибьютор шведских грузовиков Scania Украина оспаривает выигрыш бывшего дилера “Журавлына” в суде первой инстанции 123 млн грн. При этом среди доказательств, на которые ссылается Scania Украина, выявлен поддельный документ, с помощью которого представители шведской стороны к тому же уклонялись от уплаты налогов, сообщает УНН со ссылкой на адвокатов “Журавлыны”.

Scania в суде использует поддельное доказательство, с помощью которого уклонялась от уплаты налогов - адвокаты

Детали

Так, представители Scania Украина доказывают, что между ними и “Журавлыной” имели место агентские правоотношения, возникшие на основании Агентского соглашения — Приложении № 3 к Договору, заключенного 23 июня 2005 года. Это означает, что указанное Приложение было подписано между сторонами одновременно с самим договором.

“Кроме того, представители ООО „Скания Украина“ ссылаются на постановление Окружного административного суда города Киева от 21 февраля 2012 года по делу № 2а-19182/11/2670 по иску ООО „Скания Украина“ в ГНИ (государственную налоговую инспекцию — ред.) в Святошинском районе города Киева о признании противоправными и отмене налоговых уведомлений-решений. В данном постановлении описываются как установленные судебным решением, которое вступило в законную силу, факты агентских правоотношений между ООО „Скания Украина“ и Дилерами, в том числе и ООО фирмаЖуравлына, на основании агентских соглашений”, — сообщают адвокаты украинского предприятия “Журавлына”.

Однако, по их словам, данные сделки являются недействительными и не создают никаких юридически значимых последствий, кроме тех, которые связаны с недействительностью.

“Дело в том, что при заключении основного договора с Дилером, он имел только два приложения: № 1 и № 2, о чем и зафиксировано в статье 17 Договора с Дилером от 23 июня 2005 года. А приложение № 3 — собственно Агентское соглашение — ООО „Скания Украина“ подделало уже в 2011 году специально для того, чтобы подать это заведомо поддельное доказательство в Окружной административный суд города Киева для обоснования незаконного уменьшения налоговых обязательств, определенных налоговым органом”, — объясняют адвокаты по делу.

Таким образом Scania Украина уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в общем размере 268 865 грн за счет фиктивного приобретения агентских услуг, отмечают представители “Журавлыны”. И именно этот поддельный документ шведская сторона сейчас использует в качестве доказательства в судебном процессе с компанией “Журавлына”.

Поэтому УНН уже обратился к соответствующим налоговым госорганам и Scania Украина для получения комментария по этому поводу.

Добавим, что именно важность Scania в качестве налогоплательщика для Украины неоднократно отмечала председатель парламентской ВСК по защите прав инвесторов народный депутат от “Слуги народа” Галина Янченко, защищая и освещая исключительно шведскую позицию в конфликте с украинской компанией.

Напомним, ранее УНН писал о первопричинах длительных судебных процессов, которые возникли между Scania и украинской компанией “Журавлына”.

Справка. Северный апелляционный хозяйственный суд отложил рассмотрение дела на 123 миллионов гривен между Scania и “Журавлына” на 26 мая.

“Предлагается рассмотрение дела в среду, 26 мая, в 11:00”, — отметил судья Геннадий Коробенко.

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