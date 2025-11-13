Їхали на мотоблоках за пенсією та продуктами: в Офісі Генпрокурора про смертоносну удар російського дрона по цивільних на Харківщині
Київ • УНН
На Харківщині російський FPV-дрон атакував групу цивільних, що прямували за пенсією та гуманітарною допомогою. Загинули три людини, ще одна поранена.
На Харківщині російський дрон атакував цивільних, які їхали за пенсією та продуктами. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, загинули три людини, розпочато розслідування, передає УНН.
Деталі
Вранці 13 листопада група місцевих жителів їхала на саморобних мотоблоках до Борової за пенсією та гуманітарною допомогою. Поблизу Новоплатонівки один із мотоблоків вразив російський FPV-дрон.
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, на місці загинули дві жінки, ще один чоловік помер дорогою до лікарні. Одна людина поранена.
Прокурори спільно з правоохоронцями документують воєнний злочин та встановлюють усі обставини чергової атаки рф по цивільних.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури розпочато розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.
Нагадаємо
Вранці 13 листопада російські окупанти атакували Харківську область і Миколаїв: є загиблі й поранені, також зафіксовані руйнування.