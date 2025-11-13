Ехали на мотоблоках за пенсией и продуктами: в Офисе Генпрокурора о смертоносном ударе российского дрона по гражданским на Харьковщине
Киев • УНН
На Харьковщине российский FPV-дрон атаковал группу гражданских, направлявшихся за пенсией и гуманитарной помощью. Погибли три человека, еще один ранен.
В Харьковской области российский дрон атаковал мирных жителей, ехавших за пенсией и продуктами. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, погибли три человека, начато расследование, передает УНН.
Детали
Утром 13 ноября группа местных жителей ехала на самодельных мотоблоках в Боровую за пенсией и гуманитарной помощью. Вблизи Новоплатоновки один из мотоблоков поразил российский FPV-дрон.
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, на месте погибли две женщины, еще один мужчина скончался по дороге в больницу. Один человек ранен.
Прокуроры совместно с правоохранителями документируют военное преступление и устанавливают все обстоятельства очередной атаки рф по гражданским.
Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры начато расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.
