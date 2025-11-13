Ехали на мотоблоках за пенсией и продуктами: в Офисе Генпрокурора о смертоносном ударе российского дрона по гражданским на Харьковщине

$42.040.02
11:45 • 1666 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 17377 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
09:10 • 19481 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 24608 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 28447 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 30171 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 25950 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 21415 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 55148 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78826 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto13 ноября, 06:58 • 16139 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже08:23 • 14623 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo09:06 • 14293 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"Photo10:39 • 6240 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 17566 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
11:14 • 17350 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 17655 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже08:23 • 14720 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 90176 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 108795 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 46696 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 47067 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 37443 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 76163 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 76010 просмотра
Ехали на мотоблоках за пенсией и продуктами: в Офисе Генпрокурора о смертоносном ударе российского дрона по гражданским на Харьковщине

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

На Харьковщине российский FPV-дрон атаковал группу гражданских, направлявшихся за пенсией и гуманитарной помощью. Погибли три человека, еще один ранен.

Ехали на мотоблоках за пенсией и продуктами: в Офисе Генпрокурора о смертоносном ударе российского дрона по гражданским на Харьковщине

В Харьковской области российский дрон атаковал мирных жителей, ехавших за пенсией и продуктами. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, погибли три человека, начато расследование, передает УНН.

Детали

Утром 13 ноября группа местных жителей ехала на самодельных мотоблоках в Боровую за пенсией и гуманитарной помощью. Вблизи Новоплатоновки один из мотоблоков поразил российский FPV-дрон.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, на месте погибли две женщины, еще один мужчина скончался по дороге в больницу. Один человек ранен.

Прокуроры совместно с правоохранителями документируют военное преступление и устанавливают все обстоятельства очередной атаки рф по гражданским.

Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры начато расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

рф утром 13 ноября атаковала Николаев и Харьковскую область: есть погибшие и раненые13.11.25, 12:39 • 1564 просмотра

Напомним

Утром 13 ноября российские оккупанты атаковали Харьковскую область и Николаев: есть погибшие и раненые, также зафиксированы разрушения.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Харьковская область
Николаев