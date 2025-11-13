$42.040.02
09:10 • 4086 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
07:35 • 12591 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
07:00 • 17406 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 20495 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 19451 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 16545 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 53819 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78137 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71754 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 72559 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
рф утром 13 ноября атаковала Николаев и Харьковскую область: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Оккупанты ударили дроном по Николаеву и атаковали гражданских людей в Боровской общине на Харьковщине.

рф утром 13 ноября атаковала Николаев и Харьковскую область: есть погибшие и раненые

Утром 13 ноября российские оккупанты атаковали Харьковскую область и Николаев: есть погибшие и раненые, также зафиксированы разрушения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальников Николаевской и Харьковской областных военных администраций Виталия Кима и Олега Синегубова.

Детали

По словам Виталия Кима, в результате утреннего удара "шахедом" по Николаеву ранения получили шесть человек. Трое оказались в тяжелом состоянии.

Позже он сообщил, что под атакой в городе была промышленная инфраструктура.

В то же время Олег Синегубов заявил, что россияне атаковали гражданских людей в Боровской общине.

В результате российского удара неподалеку от с. Богуславка два человека погибли, еще двое - получили ранения. Предварительно, оккупанты попали беспилотником в мотоблок. Пострадавших госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь

- говорится в сообщении начальника ОВА.

Позже он добавил, что один из пострадавших скончался в машине экстренной медицинской помощи. Еще одному травмированному медики сейчас оказывают необходимую помощь.

Напомним

В ночь на 13 ноября Одесская область подверглась очередной массированной атаке российскими дронами, разрушена кровля ремонтного цеха железной дороги.

Евгений Устименко

Война в Украине
Харьковская область
Николаев