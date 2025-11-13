рф утром 13 ноября атаковала Николаев и Харьковскую область: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
Оккупанты ударили дроном по Николаеву и атаковали гражданских людей в Боровской общине на Харьковщине.
Утром 13 ноября российские оккупанты атаковали Харьковскую область и Николаев: есть погибшие и раненые, также зафиксированы разрушения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальников Николаевской и Харьковской областных военных администраций Виталия Кима и Олега Синегубова.
Детали
По словам Виталия Кима, в результате утреннего удара "шахедом" по Николаеву ранения получили шесть человек. Трое оказались в тяжелом состоянии.
Позже он сообщил, что под атакой в городе была промышленная инфраструктура.
В то же время Олег Синегубов заявил, что россияне атаковали гражданских людей в Боровской общине.
В результате российского удара неподалеку от с. Богуславка два человека погибли, еще двое - получили ранения. Предварительно, оккупанты попали беспилотником в мотоблок. Пострадавших госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь
Позже он добавил, что один из пострадавших скончался в машине экстренной медицинской помощи. Еще одному травмированному медики сейчас оказывают необходимую помощь.
Напомним
В ночь на 13 ноября Одесская область подверглась очередной массированной атаке российскими дронами, разрушена кровля ремонтного цеха железной дороги.