рф утром 13 ноября атаковала Николаев и Харьковскую область: есть погибшие и раненые

Утром 13 ноября российские оккупанты атаковали Харьковскую область и Николаев: есть погибшие и раненые, также зафиксированы разрушения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальников Николаевской и Харьковской областных военных администраций Виталия Кима и Олега Синегубова.

По словам Виталия Кима, в результате утреннего удара "шахедом" по Николаеву ранения получили шесть человек. Трое оказались в тяжелом состоянии.

Позже он сообщил, что под атакой в городе была промышленная инфраструктура.

В то же время Олег Синегубов заявил, что россияне атаковали гражданских людей в Боровской общине.

В результате российского удара неподалеку от с. Богуславка два человека погибли, еще двое - получили ранения. Предварительно, оккупанты попали беспилотником в мотоблок. Пострадавших госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь