рф вранці 13 листопада атакувала Миколаїв та Харківщину: є загиблі і поранені
Київ • УНН
Окупанти вдарили дроном по Миколаєву і атакували цивільних людей у Борівській громаді на Харківщині.
Вранці 13 листопада російські окупанти атакували Харківську область і Миколаїв: є загиблі й поранені, також зафіксовані руйнування. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальників Миколаївської і Харківської обласних військових адміністрацій Віталія Кіма і Олега Синєгубова.
Деталі
За словами Віталія Кіма, внаслідок ранкового удару "шахедом" по Миколаєву поранення отримали шестеро людей. Троє опинились у важкому стані.
Пізніше він повідомив, що під атакою в місті була промислова інфраструктура.
Водночас Олег Синєгубов заявив, що росіяни атакували цивільних людей у Борівській громаді.
Внаслідок російського удару неподалік с. Богуславка двоє людей загинули, ще двоє - зазнали поранень. Попередньо, окупанти поцілили безпілотником у мотоблок. Постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу
Пізніше він додав, що один із постраждалих помер у машині екстреної медичної допомоги. Ще одному травмованому медики зараз надають необхідну допомогу.
Нагадаємо
У ніч на 13 листопада Одеська область зазнала чергової масованої атаки російськими дронами, зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці.