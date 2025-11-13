рф вранці 13 листопада атакувала Миколаїв та Харківщину: є загиблі і поранені

Вранці 13 листопада російські окупанти атакували Харківську область і Миколаїв: є загиблі й поранені, також зафіксовані руйнування. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальників Миколаївської і Харківської обласних військових адміністрацій Віталія Кіма і Олега Синєгубова.

За словами Віталія Кіма, внаслідок ранкового удару "шахедом" по Миколаєву поранення отримали шестеро людей. Троє опинились у важкому стані.

Пізніше він повідомив, що під атакою в місті була промислова інфраструктура.

Водночас Олег Синєгубов заявив, що росіяни атакували цивільних людей у Борівській громаді.

Внаслідок російського удару неподалік с. Богуславка двоє людей загинули, ще двоє - зазнали поранень. Попередньо, окупанти поцілили безпілотником у мотоблок. Постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу