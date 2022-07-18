Європа не повинна втомлюватися проти росії - Боррель

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Він також попередив, що володимир путін спробує скористатися "демократичною втомою".

Виступаючи після переговорів з міністрами закордонних справ ЄС, Боррель сказав, що російський лідер "вважає демократії слабкими", і закликав Європу дотримуватись своїх рішень озброїти Україну та ввести санкції проти Москви.

"Я впевнений, що путін розраховує на демократичну втому", - сказав він, відповідаючи на запитання про побоювання, що лідери ЄС незадоволені внутрішніми економічними витратами санкцій та перебоїв з постачанням енергоресурсів росією.

"Уряди держав-членів ЄС мають продовжувати підтримувати ухвалені ними рішення. Вони ухвалили рішення про обмежувальні заходи щодо російської економіки і повинні їх дотримуватись. Для нас це перевірка нашої стабільності на рівні нашого суспільства. Ми маємо бути досить жорсткими, щоб триматися. Ми не маємо вибору — і в українців теж".

Доповнення

З лютого, коли росія вторглася до сусідньої України, ЄС розгорнув низку ескалаційних пакетів санкцій проти Москви.

У червні було ухвалено рішення про заборону на імпорт нафти, і зараз дипломати обговорюють ембарго на золото, але багато європейських країн, як і раніше, залежать від постачання енергоресурсів із росії.

Тим часом Москва скористалася залежністю деяких членів ЄС від поставок, затримуючи та перериваючи постачання газу, що сприяло неприпустимо високим витратам на енергоносії у блоці ЄС.

Боррель і більшість західних лідерів наполягають на тому, що санкції завдали шкоди економіці росії і тільки посилюватимуться, якщо путіну не виведе свої війська з України.

Минулого тижня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — найближчий до кремля лідер ЄС — розкритикував ці заходи, заявивши, що Європа "вистрілила собі в груди", завдавши шкоди енергопостачанню.