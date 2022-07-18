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"Газпром" оголосив форс-мажор з постачання газу до Європи через "Північний потік"

"Газпром" оголосив форс-мажор з постачання газу до Європи через "Північний потік"

Київ • УНН

 • 207781 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Російський енергетичний гігант "Газпром" оголосив про форс-мажор на постачання газу в Європу принаймні одному великому клієнту, згідно з листом від "Газпрому", який посилить побоювання Європи щодо дефіциту палива. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на лист компанії, інформує УНН.

Деталі

У листі датованому 14 липня сказано, що "Газпром", який є монополістом на експорт російського газу трубопроводами, не може виконати свої зобов'язання щодо постачання через "надзвичайні" обставини. При цьому компанія не уточнює, що це за обставини.

За попередніми даними, мова йде про постачання газопроводом Північний потік-1 - основний маршрут постачань до Німеччини. Посилання на "форс-мажорні" обставини використовується, коли компанія не в змозі виконувати свої зобов'язання з незалежних від неї причин.

В агентстві наголошують, що така заява Газпрому, ймовірно, призведе до ескалації напруги між Європою та рф.

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Контекст

Раніше німецька влада домовилася з Канадою, що Оттава передасть Берліну турбіну, необхідну для обслуговування газопроводу "Північний потік", що перебувала в Монреалі на ремонті. Канада не могла передати її росії, оскільки це порушило введені проти країни санкції.

Щоб Канада змогла переправити турбіну Німеччини, з санкцій було зроблено тимчасовий виняток. В уряді ФРН зазначили, що "якщо це полегшить ухвалення рішення для канадців у юридичному сенсі", Берлін підтримає передачу техніки німецьким партнерам, а не москві. Повернення турбіни позбавить росію приводу здійснювати постачання газу на рівні, який значно нижчий за стандартний, порахували в Берліні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про "виключення із санкцій" будуть сприймати в москві як "прояв слабкості".

З середини червня росія різко скоротила обсяги постачання газу по "Північному потоку" - до 40% від проектної потужності, пояснивши це, зокрема, відсутністю турбіни. Берлін тоді зазначив, що основною причиною скорочення постачань він вважає політичні мотиви.

З 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу "Північний потік" тимчасово зупинено. Компанія-оператор Nord Stream AG пояснила це "плановими профілактичними роботами".

Очільник Федерального агентства з мереж (BNetzA) Клаус Мюллер попередив про ризик, що техроботи на "Північному потоці" перетворяться на "безперервне техобслуговування" з політичних мотивів. Через "Північний потік" проходить 55 млрд кубометрів газу на рік. 2021 року Німеччина споживала 100 млрд кубометрів, нагадує агентство Reuters.

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