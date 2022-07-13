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Справа "турбіна": як росія за допомогою газу намагається вплинути на фінансову та військову допомогу Україні

Справа "турбіна": як росія за допомогою газу намагається вплинути на фінансову та військову допомогу Україні

Київ • УНН

 • 282592 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Російський злочинний режим навряд чи відновить постачання блакитного палива газогоном «Північний потік – 1» у повному обсязі навіть після повернення необхідної турбіни. Такий ресурсний шантаж кремля є ще одним елементом повномасштабної війни рф проти України. Про це УНН розповів експерт Центру Разумкова, ексдиректор інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України» Максим Білявський.

Цитата

«На мій погляд, «Північний потік – 1» або з турбіною, яку повернуть, або без неї – він не працюватиме. Усе через політичну стратегію злочинного режиму путіна, який веде проти Європейського Союзу ресурсну війну. Власне, ця війна є елементом повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Поясню, яким чином. Мета ресурсної війни російської федерації – це послабити фінансові можливості міжнародних партнерів України, зменшити їх фінансову гнучкість і стабільність, і, відповідно, обмежити, заблокувати постачання як фінансової, так, власне, і військово-технічної допомоги. Тому, на мій погляд, росія обрала шлях агресії, ескалації взаємовідносин не лише з Україною, але з усім цивілізованим світом», - зазначив фахівець.

Деталі

На думку Білявського, усі події, які наразі відбуваються навколо турбіни для газоперекачувальних агрегатів компресорної станції «Північного потоку – 1» - це чергова спроба кремля «зламати послідовну санкційну позицію демократичних країн всього світу».

«Наступним кроком все ж, я більш ніж переконаний, стане невідновлення постачань природного газу через «Північний потік – 1», - каже він.

Як вважає експерт, одним з сигналів того, що такий сценарій є найбільш ймовірним, слугує зокрема і те що 12 липня на фоні того, що «Північний потік – 1» був переведений у режим регламентних робіт на 10 днів, заявка на транспортування російського газу через українську газотранспортну систему не збільшилась. Навпаки, вона зменшилась.

Так, якщо до 11 липня (моменту початку регламентних ремонтних робіт), через українську газотранспортну систему щодоби транспортувалось приблизно 41-42 млн куб. м, то після цього російська федерація передала заявку на транспортування газу для ринку ЄС обсягом 39 млн куб. м.

З огляду на практику попередніх років, каже Білявський, «Північний потік – 1» з періодичністю в один рік завжди стає на регламентні роботи. Це відбувається або в червні, або в липні, або в серпні – у літні сезони, коли споживання і обсяги газу найменші на європейському ринку.

Обсяги газу, які постачались «Північним потоком – 1» до проведення регламентних робіт, компенсовувались через збільшену заявку на транспортування газу через українську газотранспортну систему, хоча і не в повному обсязі – на 30-50%, зазначає фахівець. З його слів, зараз не спостерігається навіть цього.

«Більше того, російська федерація і надалі продовжує наполягати, аби українська газотранспортна система приймала російський газ для європейських країн через мережу магістральних газопроводів і компресорних станцій, які під'єднані до прикордонної газовимірювальної станції Сохранівка, яка на сьогоднішній день не підконтрольна Збройним силам України, і фактично ми не можемо контролювати в повному обсязі показники комерційних вузлів обліку, а значить перевіряти факт подачі природного газу російською федерацією», - додав співрозмовник УНН.

Доповнення

Раніше німецька влада домовилася з Канадою, що Оттава передасть Берліну турбіну, необхідну для обслуговування газопроводу "Північний потік", що перебувала в Монреалі на ремонті. Канада не могла передати її росії, оскільки це порушило введені проти країни санкції.

Щоб Канада змогла переправити турбіну Німеччини, з санкцій було зроблено тимчасовий виняток. В уряді ФРН зазначили, що "якщо це полегшить ухвалення рішення для канадців у юридичному сенсі", Берлін підтримає передачу техніки німецьким партнерам, а не москві. Повернення турбіни позбавить росію приводу здійснювати постачання газу на рівні, який значно нижчий за стандартний, порахували в Берліні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про "виключення із санкцій" будуть сприймати в москві як "прояв слабкості".

З середини червня росія різко скоротила обсяги постачання газу по "Північному потоку" - до 40% від проектної потужності, пояснивши це, зокрема, відсутністю турбіни. Берлін тоді зазначив, що основною причиною скорочення постачань він вважає політичні мотиви.

З 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу "Північний потік" тимчасово зупинено. Компанія-оператор Nord Stream AG пояснила це "плановими профілактичними роботами".

Очільник Федерального агентства з мереж (BNetzA) Клаус Мюллер попередив про ризик, що техроботи на "Північному потоці" перетворяться на "безперервне техобслуговування" з політичних мотивів. Через "Північний потік" проходить 55 млрд кубометрів газу на рік. 2021 року Німеччина споживала 100 млрд кубометрів, нагадує агентство Reuters.

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