Канада підтвердила Німеччині, що розблокує постачання турбіни для «Північного потоку-1»
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Уряд Німеччина отримав позитивну відповідь від Канади на прохання розблокувати постачання турбіни, необхідної для обслуговування газопроводу «Північний потік-1». Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Джерело в німецькому уряді повідомило, що рішення про повернення турбіни вже ухвалено. Турбіна спочатку буде відправлена до Німеччини, яка потім доставить її «Газпрому», щоб Канада не порушила жодних санкцій.
Деталі
кремль у п'ятницю заявив, що збільшить постачання газу до Європи, якщо турбіна буде повернена.
Зазначається, що минулого місяця російський «Газпром» скоротив пропускну спроможність газопроводу «Північний потік-1» всього до 40% від звичайного рівня, пославшись на затримку повернення обладнання, яке обслуговує німецька компанія Siemens Energy у Канаді.
Доповнення
Україна виступає проти передачі Канадою турбіни російському державному "Газпрому" для постачання природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям проти росії.