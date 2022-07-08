Канада підтвердила Німеччині, що розблокує постачання турбіни для «Північного потоку-1»

Джерело в німецькому уряді повідомило, що рішення про повернення турбіни вже ухвалено. Турбіна спочатку буде відправлена ​​до Німеччини, яка потім доставить її «Газпрому», щоб Канада не порушила жодних санкцій.

Деталі

кремль у п'ятницю заявив, що збільшить постачання газу до Європи, якщо турбіна буде повернена.

Зазначається, що минулого місяця російський «Газпром» скоротив пропускну спроможність газопроводу «Північний потік-1» всього до 40% від звичайного рівня, пославшись на затримку повернення обладнання, яке обслуговує німецька компанія Siemens Energy у Канаді.

Доповнення

Україна виступає проти передачі Канадою турбіни російському державному "Газпрому" для постачання природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям проти росії.