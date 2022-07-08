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Украина призывает Канаду не передавать газовые турбины для "Северного потока"

Украина призывает Канаду не передавать газовые турбины для "Северного потока"

Киев • УНН

 • 259868 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Украина выступает против передачи Канадой турбины российскому государственному "Газпрому", для поставки природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям против россии. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Газпром" сократил пропускную способность вдоль газопровода "Северный поток-1", ссылаясь на задержку возврата оборудования, обслуживаемого немецкой компанией Siemens Energy в Канаде.

Как сообщил источник в Минэнерго, санкции предусматривают запрет передачи любого оборудования, связанного с газом.

Цитата

"Если, не дай Бог, это решение будет принято, мы, безусловно, будем обращаться к нашим европейским коллегам, чтобы их подходы были переоценены. Ибо если страны не выполняют согласованные ими решения по санкциям, то как можно говорить о солидарности?" — сказал собеседник агентства.

Высокопоставленный источник в Министерстве энергетики сообщил, что Украина располагает информацией о том, что Канада готовится передать турбину.

"Если канадцы примут решение передать турбину, независимо от того, "Газпрому" или Германии, чтобы она передала ее дальше… это будет прецедент, когда две страны G7 обходят санкции, введенные против россии", — сообщили в Минэнерго.

Ранее

Обе нити "Северного потока" из рф остановят для планового ремонта с 11 июля.

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