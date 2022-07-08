Україна закликає Канаду не передавати газові турбіни для "Північного потоку"

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"Газпром" скоротив пропускну спроможність уздовж газопроводу "Північний потік-1", посилаючись на затримку повернення обладнання, яке обслуговується німецькою компанією Siemens Energy в Канаді.

Як повідомило Reuters джерело в Міненерго, санкції передбачають заборону передачі будь-якого обладнання, пов'язаного з газом.

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"Якщо, не дай Боже, це рішення буде ухвалено, ми, безперечно, будемо звертатися до наших європейських колег, щоб їхні підходи були переоцінені. Бо якщо країни не виконують узгоджені ними рішення щодо санкцій, то як можна говорити про солідарність?", — сказав співрозмовник агентства.

Високопоставлене джерело в Міністерстві енергетики повідомило, що Україна має інформацію про те, що Канада готується передати турбіну.

"Якщо канадці ухвалять рішення передати турбіну, незалежно від того, "Газпрому" чи Німеччині, щоб вона передала її далі… це буде прецедент, коли дві країни G7 обходять санкції, введені проти росії", — повідомили в Міненерго.

Раніше

Обидві нитки "Північного потоку" з рф зупинять для планового ремонту з 11 липня.