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Обидва газові "Північні потоки" з рф вирішили відключити з 11 липня: на ремонт

Обидва газові "Північні потоки" з рф вирішили відключити з 11 липня: на ремонт

Київ • УНН

 • 169449 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Обидві нитки "Північного потоку" зупинять для планового ремонту 11-21 липня. Про це у п'ятницю, 1 липня, повідомила компанія-оператор Nord Stream AG, пише УНН.

Цитата

«З 11 по 21 липня 2022 року компанія Nord Stream AG тимчасово відключить обидві нитки своєї газопровідної системи для проведення планового технічного обслуговування, що включає тестування механічних елементів та систем автоматизації для забезпечення надійної, безпечної та ефективної експлуатації трубопроводу», - заявили в компанії.

Деталі

У заяві сказано, що графік проведення ремонтних робіт був тісно узгоджений з партнерами з розвідки та видобутку та переробки.

У компанії стверджують, що щорічні планові роботи з технічного обслуговування заздалегідь плануються в межах довгострокової стратегії управління цілісністю трубопроводу.

Нагадаємо

У червні російська енергетична компанія "Газпром" повідомила, що скоротить потужність станції "Північного потоку" до 67 млн. кубометрів на добу.

Раніше газопроводом прокачували близько 100 млн кубометрів на добу.

Минулого тижня Єврокомісія заявила, що перебоїв з російським газом тією чи іншою мірою зазнають 12 країн-членів Євросоюзу.

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