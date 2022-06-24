Еврокомиссия: 12 стран ЕС полностью или частично отключены от российского газа
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Перебои с российским газом в той или иной степени на сегодня испытывают 12 стран-членов Евросоюза. Об этом заявила на брифинге в пятницу по итогам саммита ЕС председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент УНН.
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«Мы наблюдаем картину не только за последнюю неделю и месяц, но и за весь прошлый год. Когда вы смотрите на заполнение или, лучше сказать, незаполнение хранилищ Газпромом. Потому что в прошлом году был достигнут 10-летний минимум по незаполнению газовых хранилищ. И, конечно, нужно говорить, что к настоящему времени 12 стран-членов ЕС либо полностью отрезаны от российского газа, либо частично», - заявила глава ЕК.
Детали
Она добавила, что Евросоюз сейчас в плане энергетики «надеется на лучшее и готовится к худшему».
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Накануне Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что россия постепенно снижает поставки газа в Европу - В некоторые страны почти на 100%, в другие на 10-15%.
«Я не думаю, что они отключат газ за одну ночь. Тем более, летом газ не является стратегическим оружием. Но зима может быть трудной, и мы должны быть готовы в Европе к любому виду использования газа в качестве оружия», - предупредил топ-дипломат.