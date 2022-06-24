Єврокомісія: 12 країн ЄС повністю або частково відключено від російського газу

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«Ми спостерігаємо картину не лише за останній тиждень та місяць, а й за весь минулий рік. Коли ви дивитеся на заповнення чи, краще сказати, незаповнення сховищ Газпромом. Тому що минулого року було досягнуто 10-річного мінімуму із незаповнення газових сховищ. І, звичайно, треба говорити, що на сьогодні 12 країн-членів ЄС або повністю відрізані від російського газу, або частково», - заявила глава ЄК.

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Вона додала, що Євросоюз зараз у плані енергетики «сподівається на краще і готується до гіршого».

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Напередодні Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки заявив, що росія поступово знижує постачання газу до Європи - до деяких країн майже на 100%, в інші на 10-15%.

«Я не думаю, що вони вимкнуть газ за одну ніч. Тим більше, що влітку газ не є стратегічною зброєю. Але зима може бути складною, і ми повинні бути готові в Європі до будь-якого виду використання газу як зброї», - попередив топ-дипломат.