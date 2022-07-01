Оба газовых "Северных потока" из рф решили отключить с 11 июля: на ремонт
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Обе нити "Северного потока" остановят для планового ремонта 11-21 июля. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщила компания-оператор Nord Stream AG, пишет УНН.
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«С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG временно отключит обе нитки своей газопроводной системы для проведения планового технического обслуживания, включающего тестирование механических элементов и систем автоматизации для обеспечения надежной, безопасной и эффективной эксплуатации трубопровода», – заявили в компании.
Детали
В заявлении говорится, что график проведения ремонтных работ был тесно согласован с партнерами по разведке и добыче и переработке.
В компании утверждают, что ежегодные плановые работы по техническому обслуживанию заранее планируются в рамках долгосрочной стратегии управления целостностью трубопровода.
Напомним
В июне российская энергетическая компания "Газпром" сообщила, что сократит мощность станции "Северного потока" до 67 млн. кубометров в сутки.
Ранее по газопроводу прокачивали около 100 млн кубометров в сутки.
На прошлой неделе Еврокомиссия заявила, что перебои с российским газом в той или иной степени испытывают 12 стран-членов Евросоюза.