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Канада подтвердила Германии, что разблокирует поставки турбины для «Северного потока-1»

Канада подтвердила Германии, что разблокирует поставки турбины для «Северного потока-1»

Киев • УНН

 • 193857 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Правительство Германия получило положительный ответ от Канады на просьбу разблокировать поставки турбины, необходимой для обслуживания газопровода «Северный поток-1». Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Источник в немецком правительстве сообщил, что решение о возврате турбины уже принято. Турбина сначала будет отправлена в Германию, которая затем доставит ее «Газпрому», чтобы Канада не нарушила никаких санкций.

Детали

кремль в пятницу заявил, что увеличит поставки газа в Европу, если турбина будет возвращена.

Отмечается, что прошлом месяце российский «Газпром» сократил пропускную способность газопровода «Северный поток-1» всего до 40% от обычного уровня, сославшись на задержку возврата оборудования, обслуживаемого немецкой компании Siemens Energy в Канаде.

Дополнение

Украина выступает против передачи Канадой турбины российскому государственному "Газпрому", для поставки природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям против россии.

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