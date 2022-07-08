Канада подтвердила Германии, что разблокирует поставки турбины для «Северного потока-1»
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Правительство Германия получило положительный ответ от Канады на просьбу разблокировать поставки турбины, необходимой для обслуживания газопровода «Северный поток-1». Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Источник в немецком правительстве сообщил, что решение о возврате турбины уже принято. Турбина сначала будет отправлена в Германию, которая затем доставит ее «Газпрому», чтобы Канада не нарушила никаких санкций.
Детали
кремль в пятницу заявил, что увеличит поставки газа в Европу, если турбина будет возвращена.
Отмечается, что прошлом месяце российский «Газпром» сократил пропускную способность газопровода «Северный поток-1» всего до 40% от обычного уровня, сославшись на задержку возврата оборудования, обслуживаемого немецкой компании Siemens Energy в Канаде.
Дополнение
Украина выступает против передачи Канадой турбины российскому государственному "Газпрому", для поставки природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям против россии.