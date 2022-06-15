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Газпром зупинив ще один насос "Північного потоку". Поставка газу до Європи скоротиться до 67 млн кубометрів

Газпром зупинив ще один насос "Північного потоку". Поставка газу до Європи скоротиться до 67 млн кубометрів

Київ • УНН

 • 131836 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Російська енергетична компанія "Газпром" повідомила, що скоротить потужність станції "Північного потоку"до 67 млн кубометрів на добу. Раніше газопроводом прокачували близько 100 млн кубометрів на добу, передає УНН з посиланням на заяву компанії.

Деталі

Газпром зупинив ще один насос у "Північному потоці". Тепер у Європу цією газотранспортною гілкою зможе надходити не більше 67 мільйонів кубометрів газу на добу. Це майже в 2,5 рази менше за проектну потужність у 155 мільйонів кубометрів.

Компанія посилається на закінчення терміну експлуатації агрегатів виробництва компанії Siemens, частина з яких була відправлена ​​до Канади на ремонт і тепер не може повернутись через введені санкції.

Вчора через зупинку першого насоса Газпром спрогнозував довготривале зниження прокачування приблизно на 40%, тобто трохи більше 90 мільйонів кубометрів газу на день.

Біржові ціни на газ у Європі різко прискорили зростання до 10% після повідомлення Газпрому про скорочення поставок "Північним потоком" - вище 1150 доларів.

Нагадаємо

Напередодні "Газпром" заявив, що постачання газу в газопровід “Північний потік” різко скоротиться через брак газоперекачувальних агрегатів.

Берлін надає націоналізованій дочірній компанії російського енергетичного гіганта "Газпрому", "Gazprom Germania", позику в 10 мільярдів євро (10,4 млрд дол.), щоб запобігти її банкрутству, повідомляють джерела.

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