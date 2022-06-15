Газпром зупинив ще один насос "Північного потоку". Поставка газу до Європи скоротиться до 67 млн кубометрів

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Газпром зупинив ще один насос у "Північному потоці". Тепер у Європу цією газотранспортною гілкою зможе надходити не більше 67 мільйонів кубометрів газу на добу. Це майже в 2,5 рази менше за проектну потужність у 155 мільйонів кубометрів.

Компанія посилається на закінчення терміну експлуатації агрегатів виробництва компанії Siemens, частина з яких була відправлена ​​до Канади на ремонт і тепер не може повернутись через введені санкції.

Вчора через зупинку першого насоса Газпром спрогнозував довготривале зниження прокачування приблизно на 40%, тобто трохи більше 90 мільйонів кубометрів газу на день.

Біржові ціни на газ у Європі різко прискорили зростання до 10% після повідомлення Газпрому про скорочення поставок "Північним потоком" - вище 1150 доларів.

Нагадаємо

Напередодні "Газпром" заявив, що постачання газу в газопровід “Північний потік” різко скоротиться через брак газоперекачувальних агрегатів.

Берлін надає націоналізованій дочірній компанії російського енергетичного гіганта "Газпрому", "Gazprom Germania", позику в 10 мільярдів євро (10,4 млрд дол.), щоб запобігти її банкрутству, повідомляють джерела.