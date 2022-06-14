Газпром різко скоротить постачання по “Північному потоку”

Заява

“Сьогодні на оперативній нараді в ПАТ “Газпром” розглянуто інформацію про режим роботи компресорної станції (КС) “Портова”, — повідомили в “Газпромі”.

За даними компанії, у зв'язку з “несвоєчасним поверненням компанією Siemens (Німеччина) газоперекачувальних агрегатів з ремонту”, виробленням міжремонтного ресурсу ДПА та виявленими технічними несправностями двигунів (отримано припис Ростехнагляду про тимчасову заборону діяльності) наразі на КС “Портова” може бути використано лише три газоперекачувальних агрегати.

“Постачання газу в газопровід „Північний потік“ наразі можуть бути забезпечені в обсязі до 100 млн куб. м на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​куб. м на добу)”, — сказано у заяві пресслужби.

Нагадаємо

В на початку травня німецький концерт Siemens заявив про вихід з російського ринку через жорстоку війну росії на території України.

У компанії відзначили, що після початку війни вони призупинили весь новий бізнес і міжнародні поставки в росію та білорусь. Комплексні міжнародні санкції, а також поточні та потенційні контрзаходи впливають на бізнес-діяльність компанії в росії, зокрема на залізничне обслуговування.