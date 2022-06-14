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Газпром резко сократит поставки по “Северному потоку”

Газпром резко сократит поставки по “Северному потоку”

Киев • УНН

 • 172960 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Поставки газа в газопровод “Северный поток” резко сократятся из-за нехватки газоперекачивающих агрегатов. Об этом во вторник сообщили в пресслужбе “Газпрома”, пишет УНН.

Заявление

“Сегодня на оперативном совещании в ПАО “Газпром” рассмотрена информация о режиме работы компрессорной станции (КС) “Портовая”, — сообщили в “Газпроме”.

По данным компании, в связи с “несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта”, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС “Портовая” может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата.

“Поставки газа в газопровод „Северный поток“ в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)”, — сказано в заявлении пресс-службы.

Напомним

В начале мая немецкий концерт Siemens заявил о выходе с российского рынка из-за жестокой войны россии на территории Украины.

В компании отметили, что после начала войны они приостановили весь новый бизнес и международные поставки в россию и беларусь. Комплексные международные санкции, а также текущие и потенциальные контрмеры влияют на бизнес деятельность компании в россии, в частности на железнодорожное обслуживание.

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